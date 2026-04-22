Bu Dava Dünyada Bir İlk! 47 Binden Fazla Suçla Yargılanıyorlar

El Salvardor'da bir mahkeme, Mara Salvatrucha (MS-13) olarak bilinen suç örgütünün lider kadrosunda bulunduğu öne sürülen 400'den fazla sanığın toplu yargılanmasına başlandı.Savcılığa göre, 486 sanık, 2012 ile 2022 yılları arasında işlendiği belirtilen 47 binden fazla suçla bağlantılı. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, sanıkların cinayet, kadın cinayeti, haraç, silah kaçakçılığı ve zorla kaybetme gibi suçları organize ettiği öne sürülüyor. Savcılık ayrıca, sanıkları toprak kontrolü yoluyla paralel bir devlet kurmaya çalıştıkları iddiasıyla isyan suçlamasıyla da itham etti.Savcılık Ofisi, balistik incelemeler, tanık ifadeleri gibi birçok delil sundu. Hakimden her suç için azami hapis cezası verilmesi istendi. Buna göre, tüm suçlamalardan mahkumiyet kararı çıkması halinde tek bir sanık hakkında 245 yıla kadar hapis cezası istenebilecek.İnsan hakları örgütleri, CECOT'taki koşulları insanlık dışı olarak nitelendiriyor. Cezaevinde işkence, 24 saat gözetim ve avukat erişimi dahil dış dünyayla temasın engellendiği iddiaları dile getiriliyor.Sanal duruşmada yargılanan isimler arasında, Mauricio Funes döneminde hükümet ile çeteler arasında 2012-2014 yıllarında yürütülen ateşkese katılan uzun süredir etkili MS-13 liderleri Borromeo Henriquez ile Dionisio Umanzor da yer alıyor.