Epstein’in korkunç çiftliğindeki o gerçekler!

ABD merkezli New York Post'a göre, Jeffrey Epstein'ın New Mexico'daki Zorro Çiftliği'nde çok sayıda genç erkeğin uyuşturularak cinsel saldırıya uğradığı iddia edildi. Raporda cinayet, insan ticareti ve 'üstün ırk' saplantısına uzanan çarpıcı detaylar yer aldı.Habere göre, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Melanie Stansbury, '60 Minutes Australia' programında yaptığı açıklamada bir tanığın Epstein ile tanıştıktan sonra çiftliğe götürüldüğünü ve burada uyuşturulduğunu öne sürdü.Stansbury, söz konusu kişinin ifadesinde, uyuşturulduktan sonra gözlerinin önünde birden fazla genç erkeğin tecavüze uğradığını anlattığını belirtti. 'Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell seri tacizcilerdi, gerçekten de süper yırtıcılardı' ifadelerini kullandı.Soruşturma dosyalarında yer alan eski anonim iddialar da yeniden tartışmaya açıldı. Buna göre Epstein ve Maxwell'in 'sert cinsel saldırı' sırasında kadınları boğarak öldürdükleri ve çiftlikte gömdükleri öne sürülüyor.Bu iddiaların, FBI'ın Epstein dosyalarını kamuoyuna açmasının ardından tekrar gündeme geldiği aktarıldı. Stansbury, erkek mağdurlara ilişkin anlatımların, kadınlara yönelik insan ticareti ve istismar zinciriyle örtüştüğünü belirterek 'alarm zillerinin çaldığını' söyledi.Stansbury, Epstein hakkında 'gerçekten karanlık deneyimler yaşayan yüzlerce kadının iddiası olduğunu' ifade etti. New Mexico'daki çiftlikte neler yaşandığının ortaya çıkarılması için kararlı olduklarını vurguladı.ABD merkezli New York Post'a göre, Epstein mağdurlarından Chauntae Davies de programda yaşadıklarını anlattı. Davies, Zorro Çiftliği'nde saatlerce 'kapana kısılmış bir fare gibi' hissettiğini belirterek, odasında bekletildiğini ve çağrıldığında 'masaj' adı altında istismara maruz kaldığını söyledi. Davies, 'Tecavüz, tam anlamıyla zorla gerçekleştirilen cinsel saldırıdır' diyerek yaşadıklarını açık şekilde dile getirdi.Davies, çiftlikte bazı kızların üzerlerinde bilinmeyen tıbbi işlemler yapıldıktan sonra uyandıklarını ve doktorların kendilerini izlediğini anlattığını aktardı. Ayrıca bir bebeğin doğduğu ve Ghislaine Maxwell'in bebeği kucağına aldığına dair anlatımların da bulunduğunu belirten Davies, Epstein'ın 'mükemmel gen havuzundan mükemmel bebek yaratma' fikrine takıntılı olduğuna dair konuşmalara kulak misafiri olduğunu söyledi.Davies, Zorro Çiftliği'ni 'devasa, sessiz ve ıssız' olarak tanımladı. Çiftliğin kilometrelerce boyunca yalnızca dağlar ve çorak araziyle çevrili olduğunu belirtti. 2019 yılında federal hükümetin New Mexico yetkililerine 'arama yapmamaları' yönünde talimat verdiği ve bu nedenle çiftlikte kapsamlı bir arama yapılmadığı ortaya çıktı. Gerekçe olarak ise 'yeterli makul nedenin bulunmaması' gösterildi.ABD merkezli New York Post'a göre, Stansbury ve bazı milletvekilleri Epstein dosyalarının yeniden açılmasını ve somut davalara dönüştürülmesini hedefliyor. Stansbury, 'Epstein dosyalarını Epstein davalarına dönüştürmek istiyoruz' diyerek sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan 'müşteri listesi'nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.