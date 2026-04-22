Hackerlar İş Başında! 300 Milyon Dolarlık Kriptoyu Çaldılar

Kuzey Koreli bir grup bilgisayar korsanının büyük bir soygun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.KelpDAO adlı bir internet yatırım sitesinden yaklaşık 300 milyon dolar değerinde kripto para çalındığı açıklandı.Soygunun 18 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştiği duyurulurken, vurgunun tarihin en büyük kripto soygunu olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.Verilen teknik detaylara göre KelpDAO tarafından kullanılan bir uygulamadaki iki blokzincir sunucusunun hacklendiği, siber saldırı sonucunda da ana Ethereum para birimiyle bağlantılı kripto hesapların içinin boşaltıldığı ifade edildi.Yetkililer, yaşanan güvenlik ihlalinin diğer varlıklara veya uygulamalara sıçramadığını vurguladı.LayerZero tarafından yapılan resmi açıklamada, ön araştırmalarda soygunun arkasında Kuzey Kore'li 'Lazarus Group' adlı hacker grubunun olduğu ifade edildi.Uzmanlar, merkezi olmayan finans dünyasındaki bu tür büyük ölçekli olayların, sektöre yeni girecek katılımcılar için caydırıcı ve korkutucu bir etki yaratabileceğini ifade ediyor.2009 yılında kurulduğu belirtilen Lazarus Group, Kuzey Kore devleti tarafından desteklendiği iddia edilen bir hacker grubu.İlk olarak Güney Kore'ye karşı girişilen siber saldırılarla operasyonlarına başlayan Lazarus, 2014 yılında Japon elektronik devi Sony'e karşı yaptığı gizli belge sızdırma operasyonuyla adını dünya çapında duyurdu.İlerleyen yıllarda önce Ekvadorlu bir bankadan 12 milyon dolar çalan hackerlar, 2017'den beri de kripto para hesaplarını hedef alıyor.Birleşmiş Milletler'e göre Kuzey Kore bu tür gelişmiş siber suç programlarından elde ettiği kripto paraları nükleer silah programını finanse etmek amacıyla kullanıyor.BM, 2024 yılında yaptığı tahminde, ülkenin 2017'den bu yana 3 milyar dolardan fazla kripto varlık çaldığı ifade ediliyor.Geçtiğimiz yıl ABD, tarihin en büyük kripto soygunu olan 1.5 milyar dolarlık dijital varlık hırsızlığından yine Kuzey Kore'yi sorumlu tutmuştu.