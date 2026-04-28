Yolsuzluğun sigortacısı yine sahnede! Kooperatifleri de ona bırakmışlar...

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in eşi Gönenç Bilgen Yücel'in sahibi olduğu sigorta acentesi, kooperatif yolsuzluğu ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda yer almıştı. Vatandaşların paralarının hortumlandığı S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'ni sigortaladığı bilirkişi raporuyla ortaya çıkan Gönenç Bilgen Yücel'in başka bir kooperatifin de kasko ve sigorta işlerini yaptığı ortaya çıktı.Bilgen Yücel'in S.S. İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi'ni de sigortalamasının tesadüf olamayacağını belirten Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Uzay Yıldızber, 'Söz konusu acente hem Gazicity projesinde hem de Uzundere 3. Etap'ta çalışıyor. Bu durum süreklilik gösteren bir ilişkiye işaret ediyor' dedi. Artı Gönenç Sigorta Acentesi'nin, S.S. İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi ile de 2 milyon 905 bin TL'lik sigorta işlemi yaptığı belirlendi.