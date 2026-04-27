AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek: CHP’NİN DNA TESTİ BOZUK ÇIKTI!

"MEHTER MARŞI %100 SONUÇ VEREN BİR DNA TESTİDİR" DİYEREK CHP'LİLERİN TAVRINI ELEŞTİRDİ





Bakınız kıymetli vatandaşlarım, bu Mehter dünyanın en eski askeri bandosudur ve tüm Avrupa onu örnek almıştır. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, bunların Osmanlı’ya, ecdada o kadar alerjisi var ki çocukların sunduğu bir gösteriye bile tahammül edemiyorlar, dedi. Bir vatandaşımız sosyal medyada harika bir tespit yapmış; "Mehter Marşı %100 sonuç veren bir DNA testidir" demiş. Vallahi doğru! Sesi duydukları an genetikleri hemen tepki veriyor ve arkalarını dönüyorlar. Yahu soruyorum size; bu Mehter’den dünyada kim rahatsız olur? Sadece Yunan rahatsız olur! Siz bu toprakların evladı değil misiniz? Sizin kanınızda ne var?

ÖZGÜR ÖZEL’İN "AÇI" SAVUNMASINI KENDİ İL BAŞKANININ İTİRAFLARIYLA ÇÜRÜTTÜ

Özgür Özel çıkmış, "Yanlış açıyla çekilmiştir, bizim çocuklarımız sırtını dönmez" diye komik bir savunma yapıyor. Hadi oradan! AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, kendi İl Başkanı Vakkas Açar seni açıkça yalanlıyor ve "Saray kültürünü protesto ettik" diyerek eylemi itiraf ediyor, sözlerini kullandı. Sayın Özel, sen nasıl bir genel başkansın ki daha kendi il başkanının ne yaptığından haberin yok? Ya biliyorsun ve yalan söylüyorsun ya da partide seni kimse takmıyor! Eğer bu eylemden haberin varsa ve o adamı hala görevden almıyorsan, demek ki sen de aynı zihniyettesin!

"HOBİ BAHÇEM VARSA DÜNYANIN EN ŞEREFSİZ İNSANIYIM"

Özgür Özel bir de kalkmış iftira atıyor; "Melih Gökçek’in Akyurt’ta villaları var, hobi bahçesi yasasını o yüzden veto ettirdi" diyor. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, buradan kendisine açık ve net söylüyorum; benim veya babamın Akyurt’ta bir tane hobi bahçesi, bir tek villası varsa ben dünyanın en şerefsiz insanıyım! Ama yoksa, bu ağır lafı aynen sana iade ediyorum Özgür Özel, dedi. İncek’teki evim zaten mal varlığı listemde kayıtlıdır, bizim saklımız gizlimiz yok elhamdülillah. Biz bakanımızla her şeyi edep dairesinde konuşuruz; AK Parti kültüründe sizin partinizdeki gibi kaos ve arkadan iş çevirme olmaz!

MANSUR YAVAŞ’I "SİYASİ BUKALEMUN" OLARAK NİTELEYEREK "YESİNLER SENİN İTİBARINI" DEDİ

Mansur Yavaş bugünlerde "İtibarımız için koltuğu bırakırız" masalları anlatıyor. Yahu Sayın Yavaş, sen değil miydin MHP’deyken "Davamı satmam" diye nutuklar atan? AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, koltuk için her renge, her partiye girebilecek bir siyasi bukalemun bize sakın itibardan bahsetmesin, dedi. Muhsin Yazıcıoğlu gibi aslanlar davasını satmadı ama sen koltuk uğruna her kılığa girdin. Yesinler senin itibarını! Ankara’nın borcunu 3 milyardan 25 milyara çıkardın, belediyenin tüm mallarını sattın. Sen itibarın değil, yargı önüne gelecek yolsuzluk dosyalarının telaşını yaşıyorsun!

YARGIDAKİ "MANSUR YAVAŞ KLİĞİ" İDDİALARINI BELGELİ SORULARLA GÜNDEME TAŞIDI





AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Sayın Yavaş’a buradan sormak lazım: Belediye yönetim kurulunda kaç tane emekli savcı ve hakim görev yapıyor? Şu an aktif görevde olan yargı mensuplarının kaç tane yakınını belediye kadrolarına doldurdun? Bu kişilerin yakınları seninle ilgili dosyalara mı bakıyor? Cevap ver! Bana neden bir tane bile dava açamıyorsun? Çünkü söylediklerimin hepsinin doğru olduğunu biliyorsun! İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesinden bile ödünüz kopuyor. Bakınız rakamlar ortada; AK Partili belediyelere 677 soruşturma izni verilmişken CHP’ye sadece 371 izin verilmiş. Bizimkiler çıkıp "Bize operasyon yapılıyor" diye ağlıyor mu?

CHP’NİN RÜŞVET KOLEKSİYONUNA MOTOSİKLETLİ SEVKİYATIN DA EKLENDİĞİNİ AÇIKLADI

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Cumhuriyet Halk Partisi’nin rüşvet alma konusunda artık bir koleksiyonu oluştuğunu belirtti. Araba bagajında paralar gördük, baklava kutusunda viskiyle gelen paralar gördük, para kulelerini canlı izledik... Şimdi bu koleksiyona motosiklet de eklendi! Manavgat’ta paraların motosikletle taşındığı görüntülerle kanıtlandı. İmar müdürü itirafçı olup "Rüşvetsiz hiçbir iş yapılmıyor" diyor. Özgür Özel buna ne diyecek? Yine mi "motosikletin açısı yanlıştı" diyecek? Ataşehir’de belediye başkanını şikayet eden kim? Kendi milletvekilinin öz yeğeni! Kendi içinizde birbirinizi rüşvetten ihbar ediyorsunuz, sonra suçu AK Parti’ye atıyorsunuz. Bu tam bir akıl tutulmasıdır!

DİDİM’DEKİ "BÜST" SİYASETİ VE SOKAK KÖPEKLERİ DEHŞETİ ÜZERİNDEN CHP VİZYONUNU ELEŞTİRDİ





Didim Belediye Başkanı çıkmış büyük bir hizmet gibi "sağa bakan Atatürk büstü" tanıtımı yapıyor. Yahu vizyona bakar mısınız? AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Mustafa Kemal’in bu ülke için yaptıklarını anlatacağınıza büstün hangi yöne baktığıyla siyaset yapıyorsunuz, dedi. Öte yanda sokaklarda çocuklarımız köpekler tarafından parçalanıyor, sizin yandaşlarınız çıkmış "çık elimden" diye garip eylemler yapıyor. Daha yeni Rusya’daydım, koca ülkede bir tane sahipsiz köpek görmedim. Biz vahşi doğada mı yaşıyoruz? Köpeklerin de insanların da güvenliği için modern barınaklar yapacağınıza, paraları lüzumsuz ve şaibeli yerlere harcamaya devam ediyorsunuz.

ÖZGÜR ÖZEL’E "AMEL DEFTERİNİ ALLAH YAZAR" DİYEREK DİNİ VE SİYASİ CEHALETİNE CEVAP VERDİ

İzmir Belediye Başkanı çıkmış "AK Parti yatırım yapsın, İzmir'in gönlünü kazansın" diyor. Sen önce çöpleri toplamayı öğren, denize lağım akıtmayı bırak! Kendi grup başkanvekilin bile "İzmir kokuyor" diye itiraf etmek zorunda kaldı. Bir de Özgür Özel çıkmış "Millet amel defterine yazar" diyor. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Sayın Özel, amel defterini millet değil, Cenab-ı Allah yazar! Önce dinini öğren de öyle kürsüye çık, dedi. Millet sizin Özkan Yalım’ı neden partiden atamadığınızı, sevgililerini belediyeye doldurmasını ve konser vurgunlarını tek tek not ediyor. Sandık günü o milletin notuyla o sahte defterler önünüze açılacak!