Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı topluyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan AK Parti MYK'da gündeme ilişkin konular masaya yatırılacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen silahlı saldırılar gündemin ilk sırasında yer alıyor.Saldırıların nedenleri kapsamlı şekilde ele alınacak, okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik yeni tedbirler detaylı biçimde değerlendirilecek. Özellikle gençlerin korunmasına yönelik ilave önlemler üzerinde durulması bekleniyor. Çocukların dijital dünyadaki tehlikelerden korunması amacıyla atılabilecek yeni adımlar da okul saldırılarının ardından AK Parti'nin gündeminde olacak.Öte yandan Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum da toplantının önemli başlıkları arasında. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler ile bu süreci destekleyecek yasal düzenlemelerde gelinen aşama değerlendirilecek. Sürecin hızına ilişkin takvim ve atılacak adımların da masaya yatırılması bekleniyor.