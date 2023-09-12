Putin'den Ermenistan'a soğuk duş! 'Karabağ Azerbaycan'ındır'

Ermenistan ile ABD arasındaki askeri tatbikat üzerine açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ermenistan arasındaki bağların koptuğuna yönelik iddiaları yalanladı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında son günlerde yaşanan Karabağ sorununa ilişkin konuşan Putin, Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu hatırlattı.Putin açıklamasında, "Ermeni yönetimi Prag'ta imzaladığı belge ile Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıdı. Ermenistan yönetimi 1991 tarihli sınırları tanıdıklarını açıklayarak Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu tanıdı.Eğer Ermenistan Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanımış ise Karabağ'ın statüsünün tartışılmasının bir anlamı yok. Karabağ'ın durumu Erivan'ın kendisi tarafından belirlendi.Ermenistan'la hiçbir sorunumuz yok, Paşinyan'la hiçbir sorunumuz yok, onunla sürekli temas halindeyiz" dediErivan, Moskova'yı hem Ermenistan'a hem de Dağlık Karabağ bölgesindeki etnik Ermeni nüfusa karşı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçluyor.