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Yalova'da hastanede korku dolu anlar: 61 hasta tahliye edildi

Yalova'da bir özel hastanede korkutan bir yangın meydana geldi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, tedavi gören 61 hasta ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü.

Ekleme: 9.08.2023 - 10:03 Güncelleme: 9.08.2023 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Yalova'da hastanede korku dolu anlar: 61 hasta tahliye edildiYangın, saat 02.00 sıralarında Yalova'da özel bir hastanenin elektrik panosunun bulunduğu odada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye, polis ve bölgedeki hastanelerden sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Hastanede tedavi gören 61 hasta, olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çevredeki hastanelere götürüldü. Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Sağlık Müdürü Emrah Eray, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm de hastaneye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, yangın nedeniyle sıkıntılı bir durumun yaşanmadığını dile getirdi. Yangının 5 metrekare odada meydana geldiğini ifade eden Tutuk, “Yangına anında müdahale edildi, duman tahliyesi yapıldı. Şu anda tehlike arz eden bir durum ve yangından etkilenen birisi yok. 61 hastanın sevki ildeki diğer hastanelere gerçekleşmişti” dedi.

Yalova'da hastanede korku dolu anlar: 61 hasta tahliye edildi



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