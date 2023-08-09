İzmir’de iş bırakan bırakana! Önce Büyükşehir şimdi de Bayraklı Belediyesi

İzmir'de CHP'li belediyelerin işçilere verdiği sözleri yerine getirmemesi vatandaşı vurdu. Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9'nolu şubelere üye 18 bin işçinin geriye dönük alacakları ödenmediği için başlattığı iş bırakma eylemi bu sefer de ilçe belediyelere sıçradı.Enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini belirten işçiler geçtiğimiz günlerde belediye önünde basın açıklaması yapıp belediye yönetiminden maaşlarında iyileştirme yapılmasını talep etti. Belediye yönetimi işçilerin taleplerine sessiz kalınca belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Yönetimi, 11 Ağustos Cuma günü, tam gün iş bırakma kararı aldı.Sendika yönetimi aldığı iş bırakma kararını sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile duyurdu. İşçi maaşlarının yüksek enflasyon karşısında eridiğini belirten sendika, çalışanların geçim sıkıntısı çektiğini belirtti. Belediye yönetiminden imzalanacak ek protokolle maaşlarda iyileştirme isteyen sendika, aksi takdirde önümüzdeki günlerde eylemlerin artarak devam edeceğini açıkladı.Yaklaşık 1 aydır 'geçinemiyoruz' diye meydanlarda eylem yapıp seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirten sendika yönetimi: 'Artık sabır taşı çatladı. Belediye yönetimi son bir aydır 'Bir şeyler yapıyoruz, yapacağız' gibi söylemlerle bizi oyalıyor. Bundan sonra bizim bekleme gibi bir durumumuz yok. Geçimimizi sağlayamaz, ev kiralarımızı ödeyemez duruma geldik. Cuma gününden itibaren başta ana bina olmak üzere belediyeye bağlı tüm birimlerde kartlarımızı basıp çalışmama kararı aldık. Belediye yönetimi ile ek protokol imzalanana kadar mücadelemize devam edeceğiz.' dedi.Şimdi tüm gözler Cuma gününe çevrildi. Cuma günü yüzbinlerce İzmirlinin yaşadığı bayraklı ilçe sınırları içinde hayat resmen duracak. Pak ve bahçelerde bakım temizlik çalışmaları yapılmayacak.Gün boyunca temizlik işleri mahallelerde çöp toplamayacak. Sıcak havanın da etkisi ile biriken çöp dağlarının etrafa yayacağı pis koku yaz günü vatandaşa kapı pencere açtırtmayacak.