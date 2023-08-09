Çorum'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 5 yaralı

Köpeğe çarpmamak için ani fren yapan otomobile arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Başıboş köpek sorunu yurdun her noktasında yaşanıyor...



Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olan sokak köpekleri yeni bir olaya sebep oldu.



Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu-Kırıkkale kara yolunda seyir halinde olan İbrahim Ö. yönetimindeki otomobil, köpeğe çarpmamak için ani fren yapıtı.



Bu sırada arkadan gelen kardeşi Recep Ö.'nün kullandığı 16 AVY 907 plakalı otomobil çarptı.



Kazayı gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



5 kişi yaralandı



Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonucu çıkarttı.



Kazada otomobillerde yolcu olarak bulunan Gülperi S. (69), Arda Ö. (17), Nurcan Ö.(47), Barış Ö.(24) ve Fatma Ö.(51) yaralandı.



Yaralılar hastaneye kaldırıldı



Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Gülperi S. ve Nurcan Ö. Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.