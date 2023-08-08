Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında olay! Muharrem ve Neşegül karşı karşıya

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programının bugünkü bölümünde 17 yıllık eşi ile barışmak isteyen Muharrem, kendisini terk eden Neşegül ile canlı yayında karşı karşıya geldi. Canlı yayına telefonla bağlanan Neşegül, eşinin evliyken bornozlu başka bir kadınla fotoğraf çekindiğini ve kendisini aldattığını söyledi. Muharrem ise; bu iddiaları kabul ederek; "Ben kendimle gurur duyuyorum. Beni bu fotoğrafa teşvik eden eşim Neşegül'dür."

Ünlü Psikolog Esra Ezmeci'nin sunumuyla Beyaz TV'de ekranlara gelen Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programı bugün de hız kesmeden devam etti. Yayında sorunlu ilişkileri olan konuklar, ünlü psikologtan yardım istiyor.Kendisini terk eden 17 yıllık eşi Neşegül ile barışmak istediğini söyleyen Muharrem, bugünkü bölüme damgasını vurdu. Muharrem Güngör, eşini çok sevdiğini ve barışmak istediğini dile getirerek programa başvurdu. Fakat bugün yayınlanan bölümdeki tavırları hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri çılgına çevirdi.Kendisi hakkındaki iddiaları yanıtlamak isteyen ve barışmak istemediğini söyleyen Neşegül, canlı yayına bağlandı. Neşegül, eşinin kendisini aldattığını söyleyerek programa Muharrem'in başka bir kadınla çekilmiş fotoğrafını gönderdi. Bornozlu bir kadınla çekilmiş samimi fotoğrafın yayınlanmasının ardından çift, tartışmaya başladı. Karşılıklı olarak birbirlerine hakaret eden ikilinin sözleri izleyenleri şaşkına çevirdi.Muharrem kendisi hakkındaki aldatma iddialarını kabul ederek 'sohbet' amaçlı buluştuklarını söyledi.Fotoğraftaki kadını kendi yaşadıkları eve çağırdığını söyleyen Muharrem, 'Beni bu bornozlu fotoğrafa teşvik eden eşim Neşegül'dür. Ben günlük kadını konuşmaya çağırdım. Eşimle yaşadığım eve çağırdım günlük çalışan kadını. Bu resmi atan kişi benim kardeşim. Ben kendimle gurur duyuyorum. Yaptığım her şeyin de arkasındayım. Çok güzel bir durumdayım o fotoğrafta. Eve aldıysam mecbur kaldım. Benim ismim Muharrem Güngör.' ifadelerini kullandı.