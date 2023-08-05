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Hipodromdaki yangından “Kundaklama” çıktı! İşten atılan seyis ateşe vermiş

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda altı aracın yandığı olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı. “Seyis” olarak çalışırken bir yıl önce işten çıkarıldığı tespit edilen ve olayı gerçekleştiren kundakçı S.D. yakalandı. Şüpheli S.D.'nin saat 08.15 sıralarında olay yeri olan hipodrom yakınlarındaki Bakırköy Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi Marmaray Köprü altında yakalandığı kaydedildi.

Hipodromdaki yangından “Kundaklama” çıktı! İşten atılan seyis ateşe vermiş
Ekleme: 5.08.2023 - 15:28 Güncelleme: 5.08.2023 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Hipodromdaki yangından “Kundaklama” çıktı! İşten atılan seyis ateşe vermiş
İstanbul Emniyeti; 4 Ağustos Cuma günü Zeytinburnu İlçesi'ndeki Veliefendi Hipodromu'nda meydana gelen ve altı aracın yandığı olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın ardından gece saat 04.00 sıralarında yangın yerinin yakınlarında bulunan Turan Güneş Bulvarı'nın yanındaki sazlık alanda beş ayrı noktada daha yangın çıktı.

Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Üzerinde beyaz tişört ve mavi kot pantolon bulunan yaklaşık 35 yaşlarında bir kişinin iki olayın yaşandığı yerlerde kamera görüntülerine yansıdığı tespit edildi.

Hipodromdaki yangından “Kundaklama” çıktı! İşten atılan seyis ateşe vermiş

İki ayrı olayda da yangın çıkardığı tespit edilen kundakçı S.D., sabah saat 08.15 sıralarında olay yeri olan hipodrom yakınlarındaki Bakırköy İlçesi Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi Marmaray Köprü'nün altında yakalandı.

Hipodromdaki yangından “Kundaklama” çıktı! İşten atılan seyis ateşe vermiş

ŞÜPHELİYİ ELBİSELERİ ELE VERDİ

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis, hem hipodrum çevresinde hem de sazlık alan bölgesinde üzerinde beyaz tişört ile mavi kot pantolon olan 35 yaşlarındaki kişinin gezdiğini belirledi.

Ekipler eşkal bilgilerinden şüphelinin S.D. olduğunu belirledi.

Hipodromdaki yangından “Kundaklama” çıktı! İşten atılan seyis ateşe vermiş

DERENİN İÇİNDE YAKALANDI

Şüphelinin daha önce seyis olarak çalışmakta iken 1 yıl önce işten çıkarıldığını tespit eden polis, S.D.'nin suç kayıtlarını inceledi. S.D.'nin asayiş suçlarından kaydı olduğunu gören polis, herhangi bir terör bağlantısına rastlamadı.

Hipodromdaki yangından “Kundaklama” çıktı! İşten atılan seyis ateşe vermiş

Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, S.D.'nin Bakırköy ilçesi Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi civarında olduğu tespit edildi. Bölgede arama yapan ekipler, şüpheliyi Marmaray Köprü altında derenin içinde yakaladı. Gözaltına alınan S.D.'nin işlemleri devam ediyor.


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Hipodromdaki yangından “Kundaklama” çıktı! İşten atılan seyis ateşe vermiş
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