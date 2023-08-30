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Memur zammı için son toplantı yarın

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4. toplantısından sonuç çıkmadı. Kurul, yarın son toplantısını yapacak. Kurul, bu toplantıda memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.

Ekleme: 30.08.2023 - 13:56 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:57 / Editör: Ozge Selin
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul dün 4'üncü kez bir araya geldi.

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında başlayan toplantı, yaklaşık 8 saat sürdü.

TRT Haber'in haberine göre, mali hakları görüşmek üzere yarın son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Kamu İşveren Heyeti'nin teklifi
Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.
Memur zammı için son toplantı yarın
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