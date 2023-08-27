Zonguldak'ta prizde unutulan şarj aleti evi yaktı

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı.Bir evde şarjdan cep telefonunu alarak uzaklaşan ev sahibi bir süre sonra alevleri fark etti.Büyüyen alevler nedeniyle evde yaşayan 3 vatandaş son anda sokağa çıkmayı başardı.Kdz.Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.Jandarmanın olayla ilgili araştırması devam ediyor.