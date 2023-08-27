Zonguldak'ta prizde unutulan şarj aleti evi yaktı
Zonguldak'ta Öğberler köyünde prizde takılı unutulan şarj aleti alev aldı. Çıkan yangında ev adeta kül oldu.
Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı.
Yangın şarj aletinden çıktı
Bir evde şarjdan cep telefonunu alarak uzaklaşan ev sahibi bir süre sonra alevleri fark etti.
Büyüyen alevler nedeniyle evde yaşayan 3 vatandaş son anda sokağa çıkmayı başardı.
Ev hasar gördü
Kdz.Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.
Jandarmanın olayla ilgili araştırması devam ediyor.
Yangın şarj aletinden çıktı
Bir evde şarjdan cep telefonunu alarak uzaklaşan ev sahibi bir süre sonra alevleri fark etti.
Büyüyen alevler nedeniyle evde yaşayan 3 vatandaş son anda sokağa çıkmayı başardı.
Ev hasar gördü
Kdz.Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.
Jandarmanın olayla ilgili araştırması devam ediyor.