Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 22. yıl dönümünde tarihi çağrı: Gelin Cumhur İttifakı'na katılın

Başkan Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan, tarihi programda tarihi çağrılarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:Aziz milletim; AK Parti ailesinin sevgili mensupları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamına selamlarımı iletiyorum. Vatanımızın bekası ve milletimizin huzur için görev yapan askerinden polisine tüm güvenlik güçlerimize buradan selamlarımı gönderiyorum.'BÜYÜK BİR GURUR VE HEYECAN YAŞIYORUZ'AK Parti olarak büyük bir gurur ve heyecan yaşıyoruz. 22 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolda bir kilometre taşını daha geride bırakıyoruz. Milletin umudu olarak 14 Ağustos tarihinde doğan AK Parti 22. yaşını kutluyor. AK Parti kademelerinde görev almış, gönül vermiş, davayı savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımızın her kademesinden nicelerini toprağa verdik. Bugünlere, samimiyetle çalışan, koşturan dava arkadaşlarımız sayesinde geldiğimizi en iyi sizler biliyorsunuz.'AK PARTİ UMUDUN ADI OLMUŞTUR'AK Parti iktidarlarında dünyaya gelenler partimizin kuruluş yıllarında Türkiye'nin nasıl bir tablo ile karşı karşıya olduğunu bilmiyordu. Gençlerimiz zihninde o yılları canlandıramıyor. AK Parti, umutsuzluğun belirsizliğin adeta karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye tıpkı bir güneş gibi doğmuş ve umudun adı olmuştur. AK Parti ile birlikte siyaset tabii rotasını bulmuş, daha fazla özgürlüklerin olduğu yeni bir dönem başlamıştır. Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.'22 YILDA NİCE İHANETLERE MARUZ KALDIK'Nice ihanetlere maruz kaldık, nice zorlukların üstesinden geldik. Medya provokasyonlarından kapatma davalarına, Gezi olaylarından 15 Temmuz kanlı darbe girişimine, terör saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar bir siyasi hareketin belki de asırlar boyu karşılaşmayacağı hainliği, vandallığı 22 yılda yaşadık. Ne ile karşılaşırsak karşılaşalım Allah'a dayandık. Yol varsa budur bilmiyoruz başka çıkar yol dedik.'KALİTEMİZE UYGUN MUHALEFET BULAMADIK'Son 22 yılda girdiğimiz 17 seçimin tamamında bizden destek ve duasını esirgemeyen aziz vantadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kardeşlerim, AK Parti olarak Türk siyasetinin son 22 yılına yön verdik. Karşılaştığımız engellemelere rağmen sayısız reforma imza attık. İmkansız denilen pek çok başarıyı ülkemizin kazanç hanesini yazdırdık. 22 yıllık siyasi yolculuğumuzda kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet bulamadık. Her şeyi değiştirdik ama ülkemizin ana muhalefet partisini tek parti faşizminin boyunduruğundan bir türlü kurtaramadık. Bunlara milli iradeye saygı göstermeyi bir türlü öğretemedik. Her defasında milleten okkalı bir tokat yediler. Milli iradeyi aşağılamanın bedelini seçimleri kaybederek ödediler. Yaşadıkları onca hezimiyete rağmen hatalarından ibret almadılar. Bugün 'kırsal kesim' diyerek milleti tahkir ediyorlar.'CHP'NİN FAŞİST KODLARI ASLA DEĞİŞMİYOR'Dün iktidara giden yolu vesayetçilerin himmetinde arıyorlardı bugün de terör örgütleri ile işbirliği yapmakta görüyorlar. Nereye dayanıyorlar? Kandil'e. Kandil'den gelecek destekle seçimi kazancaklarına inanıyorlardı. Bu millet asla teröre ve teröristlere yüz vermeyecektir. Her seçim sonrasında içlerindeki sandık ve milli irade nefretini kusmaktan geri durmuyorlar. Dünya değişiyor, ama CHP'nin faşist kodları asla değişmiyor. Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri, bu arsızlıkları en fazla Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir.'İTTİFAK ARIYORSANIZ GELİN AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILIN'Hangi kökene hangi statüye sahip olursa olsun tüm vatandaşlarımız değerlidir. Kalbi Türkiye için atan herkese kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açıktır. Bu çatı altında yüreğinde millet ve memleket sevdası olan herkese yer olduğunu tekrar ifade etmek isterim. Davetim 85 milyonun her bir ferdinedir. Sadece seçmenine değil, hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun tamamına saygı duyan hesap veren cesaretle hesap sorabileceğiniz bir parti ve ittifak arıyorsanız gelin siz de AK Parti ve Cumhur İttifakı'na katılın.YEREL SEÇİM MESAJI: MİLLETİM GELECEĞİNE EL KOYACAKTIR7 ay sonra da yerel seçimlerde zafere koşmaya var mıyız? İstanbul'un Ankara'nın hali ortada. Buraları pırıl pırıl yeniden sahiplerine kazandırmak için çok çalışacağız. Mahalli idareler seçimlerinde de milletim geleceğine el koyacaktır. Milletimiz muhalefetin beceriksiz yönetimleri elinde yıllarını kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturacaktır. 31 Mart seçimlerinde kazanan Türkiye olacak.