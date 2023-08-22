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Borsa İstanbul rekorunu yeniledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.902,95 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,08 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile spor oldu.

Ekleme: 22.08.2023 - 13:28 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul rekorunu yenilediGünün ilk yarısında yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 54,07 puan artarak 7.850,7'e çıktı. Toplam işlem hacmi 80 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 azalırken, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,08 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile spor oldu.

Küresel pay piyasaları, başta ABD olmak üzere merkez bankalarının gelecek döneme ilişkin para politikalarındaki belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonunda nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin belirsizlikler varlığını korusa da Banka'nın enflasyonla mücadelede bir faiz artışına daha gidebileceği ihtimalinin masada kalması tahvil piyasalarında satış baskısının derinleşmesine neden oluyor.

Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının ABD'de enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirterek, gözlerin yoğun makroekonomik veri takvimi ve cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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