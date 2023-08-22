Ankara’da korkunç kaza: Kamyon alt geçitteki arabanın üzerine düştü!

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Cinnah Caddesi'nde bulunan Kuğulu alt geçidine kamyon düştü. İddiaya göre kamyonun, alt geçide girmeden yol ayrımından devam ettiği ancak daha sonra sürücü direksiyon kontrolünü kaybedince alt geçide düştüğü öğrenildi.Ticari bir aracın geçişi esnasında alt geçide düşen kamyon ters döndü. Kazanın ardından alt geçit trafiğe kapatıldı...