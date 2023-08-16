Bursa'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Yenişehir İlçesi Havaalanı yolunda meydana gelen olayda, bir otomobilin ve bir ticari aracın karıştığı kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi ile jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralanan bir kişinin ise hemen hastaneye sevk edildiği öğrenildi.