Siirt'teki orman yangını 15 saat sonra kontrol altına alındı

Türkiye, orman yangıları ile mücadele veriyor.Bir yangın haberi daha Siirt'ten geldi.Baykan ilçesine bağlı Meşelik köyü mevkiinde, dün saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Siirt ile çevre illerin Orman İşletme müdürlükleri ekipleri ve köylülerin desteğiyle yangın, 15 saatlik çalışmayla saat 09.00 sıralarında kontrol altına alındı.5 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, belediyelere ait 4 itfaiye ve 1 iş makinesi ile müdahale edilen yangın sonrası soğutma çalışmaları sürerken, yapılan incelemede yaklaşık 100 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.