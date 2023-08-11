Mersin'de peş peşe şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 11 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında faaliyet gösterip, kaçak yoldan yurda giren, Almanya'daki Nevruz kutlamalarında örgüt propagandası yapan, örgütün ilk silahlı eyleminin yıldönümünde eylem arayışı içinde olan ve daha önceki yıllarda korsan sokak gösterilerine katılan 11 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, Özel Harekat Timlerinin de desteğiyle çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLcok kullanan, öğrenci yapılanmalarında yer alıp eleman devşirmek üzere faaliyet gösteren ve polis okulu sınavı soruları ile KPSS sorularını çalarak kamu görevlisi olan 9 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, operasyon için harekete geçti. 9 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, şüphelilerden bazılarını gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.Mersin'de tefecilik yaptığı suçlamasıyla 2 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 2 kişinin vatandaşlara yüksek faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptığını belirledi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından KOM ekiplerince bir iş yeri ve iki eve eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.