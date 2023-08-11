Kılıçdaroğlu'nun oyun alanı 'CHP'! Muhalif ses çıktıkça hıncını oradan alıyor

Kaset kumpası sayesinde 2010 yılında koltuğa oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık görev süresi boyunca 3'üncü kez parti tüzüğünü değiştirmeye hazırlanıyor. Daha önce, parti içi muhalif seslerin yükselmesi üzerine 2012 ve 2018'de tüzükle oynayan Kılıçdaroğlu, bu kez "istifa" baskılarını dindirebilmek için aynı adımı atacak. 5 yıl önce birçok anti-demokratik değişikliği kurultay delegelerine kabul ettiren Kılıçdaroğlu, bu konuda kendisine muhalif olanları ise tek tek fişlemiş ve adım adım partiden uzaklaştırmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 11'inci seçimini de kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2,5 aydır 'istifa' baskısı altında koltuğunu korumaya çalışıyor.Partideki kriz ateşini düşürmek için birçok kesime 'sus payı' veren Kılıçdaroğlu, bu süreçte 'değişimci' il ve ilçe başkanlarını da tek tek görevden alarak muhalif sesleri bastırdı.Genel merkezdeki gücünü korumasına rağmen örgütlerdeki rahatsızlığı bir türlü dindiremeyen CHP yönetimi, bu kez 'heyecan verici tüzük değişikliği' vaadine sarıldı.2018 yılında anti-demokratik maddeler içeren tüzük değişikliğini kurultay delegelerine kabul ettiren Kılıçdaroğlu, partideki tek adam yönetimini zirveye taşımıştı.Belediye başkanları ve milletvekili adaylarının genel merkez tarafından sorgusuz sualsiz belirlenmesinin önünü açan, partiye üye olmayanların dahi vekil adayı olabilmesine imkan sağlayan değişiklikler, o dönem birçok CHP'li siyasiye isyan bayrağı açtırmıştı.Örgütleri pasif hale getiren tüzük değişikliğinden 4 gün önce, 'üyeye dayalı ön seçimi' savunan 48 CHP'li vekil ortak açıklama yaparak bu girişime kamuoyu önünde tepki göstermişti.O dönem yeni tüzüğe muhalif olan partilileri tek tek fişlediği ortaya çıkan Kılıçdaroğlu, sonraki süreçte de bu isimlere kademe kademe partiden el çektirerek adeta intikam almıştı.2018'deki tüzük değişikliği ile örgütlerin birçok hakkını elinden alan Kılıçdaroğlu, aradan geçen 5 senenin ardından bu kez 'tek adam' yönetiminden taviz vermeye hazırlanıyor.28 Mayıs'taki seçim hezimetinden bu yana, tüm girişimlerine rağmen 'istifa' çağrılarını dindiremeyen ve örgütlerdeki küskünlüğün önüne geçemeyen Kılıçdaroğlu, 'parti tarihinin en demokratik tüzüğünü hayata geçireceklerini' vadetmek zorunda kaldı.Bu kapsamda tüzük değişikliğine ilişkin çalışmalar hızlanırken, söz konusu hamle ile parti içindeki öfke ve kızgınlığın bastırılması hedefleniyor.