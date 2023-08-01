CHP'li Ali Mahir Başarır, partisinin tabanını anlattı: Küsse de oyunu verir

Seçim sonrası Türkiye yeni bir döneme girerken muhalefette sular durulmuyor.Girdiği bir seçimi daha kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önde gelen isimleriyle adeta savaşıyor.Değişim seslerinin 2 aydır sürdüğü ve partinin akıbetinin ne olacağı ise merak konusu.Öyle ki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, baba-oğul imajı çizdiği Kılıçdaroğlu'na ilk baş kaldıran isimlerden biri oldu.Bu durum ise partililerin de aklını karıştırırken, seçim sonuçları da gerilime neden oldu.Seçmenlerden muhalefet liderine eleştiriler art arda geldi.Öte yandan CHP içerisinde Ekremciler ile Kemalciler olarak gruplaşmalar başladı.En çok merak edilenlerden bu durumun bir kez daha partiden yeni bir partinin çıkıp çıkmayacağına yol açması.Süreç devam ederken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan parti tabanını özetleyen bir açıklama geldi.Başarır, dün Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Gazeteci Barış Terkoğlu, Başarır'a şu soruyu yöneltti:CHP’de gördüğümüz liderlik değişimlerinin sonunda hep trajik bir şey var partiden yeni bir parti çıkması. Mustafa Sarıgül örneği var, Muharrem İnce var, DSP var. Baktığınız bu gidişatta böyle bir ihtimal görüyor musunuz?Başarır ise şöyle yanıt verdi:"CHP güçlü bir parti, tabanı ne olursa olsun kızsa da tepki verse de gider oyunu verir. Böyle bir tabanı var CHP’nin."