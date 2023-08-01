CHP'de İstanbul ve Ankara krizi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kaçmanın peşinde

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli seçimlerinde yaşadığı hezimetin ardından şimdi de Ankara ve İstanbul kriziyle boğuşuyor."Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zoom cuntasının ifşası sonrası, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" diyerek bir adım daha attı.Ekrem İmamoğlu'nun bu çıkışları Genel Başkanlık koltuğuna oturamasa bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun boğma planı olarak elinde tuttuğu 'İstanbul adaylığından kaçma hamlesi' olarak yorumlanırken bunu doğrulayan kulis bilgileri geldi.İstanbul'un ve Ankara'nın kaybedileceğini bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmak istemediği ve bu sebeplerle Kemal Kılıçdaroğlu'na şart koştuğu konuşuluyor...İddialara göre CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu yeniden aday olması için Kılıçdaroğlu'nun istifasını şart koşuyor Yavaş ise İYİ Parti ile ittifak olması gerektiğini savunarak "Sadece CHP ile kazanamayacağım ortada" savunmasını yapıyor.Konuya ilişkin Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel İmamoğlu ve Yavaş'a yakın kaynaklarla konuştuğunu belirterek şunları söyledi:"Konuştuğum İmamoğlu'na yakın kaynak "Kılıçdaroğlu kendi isteğiyle Genel Başkanlıktan ayrılmazsa İmamoğlu İBB için aday olmayacak. Yerel seçim sonrası bu kadar il kaybedildikten sonra da kesinlikle devrilir ve İmamoğlu'yla yola devam edilir" değerlendirmesi yaptı.İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı sürdürmesi durumunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına kesinlikle aday olmayacak. Kendisi aday olmazsa İstanbul'un kaybedileceğini düşünüyor. İstanbul'la birlikte Hatay, Antalya, Adana ve Mersin'in de yerel seçimde kaybedileceği değerlendirmeleri yapılıyor.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni yol haritasını en geç 10 gün içinde yapacağı basın toplantısıyla açıklayacak. İmamoğlu, toplantıda genel başkanlığı istediğinin de mesajını verecek.Konuştuğum kaynak, İmamoğlu, kurultayda kaybetse bile yerel seçimin hemen sonrasında olağanüstü kurultay için bastıracağının altını çizdi. Olağan kurultayda olmasa da yerel seçimleri de kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun daha kolay devrileceğini planlıyor.CHP'de bir başka sıkıntı da Ankara'da var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimde İYİ Parti'nin kendisini desteklememesi ve aday göstermesi durumumda yola devam etmeyecek. Yavaş'ın yakın çevresine "İYİ Parti desteklemezse milliyetçi oylardan bana bir tane bile gelmez. Sadece CHP ile kazanamayacağım ortada. Bu yüzden Meral Hanım'ı ikna edemezsem kesinlikle aday olmayacağım. Kaybedeceğimi bile bile bir seçim girmem" dediği ifade ediliyor."Her fırsatta 'değişim' çağrısı yapan, takip eden süreçte internet sitesi kurup zoom cuntasıyla Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yönelik adımlar atan Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu Belediye Başkanları toplantısında da yüz yüze restleşti. Ardından "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışında bulunan İmamoğlu daha sonra bir makale yazarak Kılıçdaroğlu'na karşı savaşı daha da kızıştırdı.Ekrem İmamoğlu bu çıkışları Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini 'boğma planına' karşı bir kaçış yolu olarak yapıyor...Kulislerde konuşulanlara göre İstanbul'un kaybedileceğini bilen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday gösterecek ve siyasetten silecek... İmamoğlu ise aday olmamak için elinden geleni yapacak.Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Ekrem İmamoğlu'na bırakmak istemediğini ve İmamoğlu İstanbul'a aday olmak isterse aday göstereceğini aktardı.Öte yandan İYİ Parti de CHP ile ittifaka sıcak bakmıyor.Akşener'in kurmayları CHP ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı yüzünden kaybedildiğini yüksek perdeden dillendirdi.Parti tabanı yerel seçimlere müstakil girilmesini istedi, İYİ Partili isimler de bu doğrultuda sinyaller verdi. Akşener'in kararıyla Teşkilat Başkanı görevine getirilen Buğra Kavuncu kendisini yollara vurup il il gezerek nabız yokladı.Geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle... Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" açıklamasını imza atarak ittifakta yeni bir kaosun fitilini ateşledi.CHP'nin İYİ Parti aleyhinde çalıştığını söyleyen Hatipoğlu, CHP'nin yerel seçimlerde kazanması şansını 'sıfır' olarak tanımladı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi.' diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi."Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." diyen Akşener hezimet için köylüleri suçlayan Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV'de çarpıcı bir çıkış yaptı.Usta parti tabanının seçime müstakil girmek istediğini belirterek, "Biz şu anda teşkilatlarımızı dolaşıyoruz. Her milletvekili kendi teşkilatını dolaşıyor. Teşkilat başkanı şu anda 30'un üzerinde ili dolaştı. Teşkilatlarla kendi tabanımızla görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki seçimlere ilişkin olarak 'Ne tür seçenekler olabilir' şeklinde... Şu anda verilmiş bir karar yok ama İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" açıklamasını yaptı.Erhan Usta'nın "İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" sözleri İYİ Parti'nin CHP'siz yerel seçim planını da bir kez daha gözler önüne serdi.