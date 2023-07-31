Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü! Baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı...

Afyonkarahisar'da görev yapan 33 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı şehit oldu.Sultandağ ilçesinde yol güvenliği için önlem almak isteyen Tatlı, bir aracın çarpması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehadete ulaştı.Kazaya sebep olan sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.Eşi polis memuru ve 1 çocuk babası olan Astsubay Kıdemli Çavuş Tatlı'nın acı haberi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesindeki baba evine ulaştı.Şehidin Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesindeki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.Şehidin kardeşlerinden Hatay'da komiser olarak görev yapan Özkan Tatlı'nın 6 Şubat'ta meydana gelen depremler de ailesi ile birlikte vefat ettiği öğrenildi.Şehidin ablasının eşinin de depremden önce trafik kazasında vefat ettiği, ailesi ile birlikte Döngele Mahallesinde yaşadığı belirtildi.