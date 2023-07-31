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Beyaz Gazete
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Esenyurt'ta tekel bayisi saldırısında gözaltı sayısı 3'e yükseldi

Tekel bayisini basarak iki gencin ölümüne neden olan saldırganlardan 2'si yakalanırken diğer 2 kişi için de çalışmalar devam ediyor. Ekipler, şüphelilerin kaçmasına yardım eden bir kişiyi daha yakaladı.

Ekleme: 31.07.2023 - 14:51 Güncelleme: 31.07.2023 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz günlerde infiale yol açan bir olay yaşandı.

Türkiye'nin konuştuğu tekel bayisi saldırısında 2 genç hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Olaya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Güvenlik güçleri; Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay'ın peşine düştü.

Gözaltı sayısı 3 oldu
Saldırganlardan Murat Özer, yaşananların ardından tedavi olmak için gittiği hastanede polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerden Samet Özerbay'ın da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Ekiplerin çalışmaları devam ederken gözaltı sayısının 3'e yükseldiği açıklandı.

Şüphelilerin kaçmasına yardımcı olan H.A yakalandı.

Olayın geçmişi
Cuma günü tekel bayisine gelen 4 şüpheli, içeride bulunan 3 kişiye kurşun yağdırdı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler dehşete düşürdü.

Kurşunların hedefi olan Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır yaşamını yitirirken Yusuf Erzen ise yaralandı.

Yaşanan acı olayın ayrıntıları ise ortaya çıktı.

Tekel sahibinin büyük oğlunun, daha önce saldırganlardan birini bacağından vurduğu öğrenildi.

Daha sonra olayın unutulması için kan parası adı altında bir miktar para ödenirken, genç çocuk ise tutuklandı.

Bunun üzerine aileler arasında husumet sona erdi. Ardından iki aile arasında ticaret yapıldı ve tekel sahibi borcunu ödemedi.

Küfürlü paylaşım nabızları yükseltti
Saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen’den borcun ödenmesini istedi. Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı.

Bu durum karşısında öfkelenen baba Erzen, WhatsApp’tan küfürlü bir durum paylaştı.

Erzen’i bulmak için tekel bayisine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ı gördü.

Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi.

Burada da korkunç olay meydana geldi.
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