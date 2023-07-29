Memurların toplu sözleşme süreci başlıyor: Talep 2024'te yüzde 70 zam

Hükümet seçimden önce verdiği sözü tuttu. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çekildi...Şimdi ise memurların 2024-2025 dönemi toplu sözleşme maratonu başlıyor.1 Ağustos'ta başlayacak ve 1 ay sürecek görüşmelerden önce memur tarafı taleplerini kamuoyuna duyurdu.Memur-Sen'den yapılan açıklamada zammın 2024'te 6 aylık değil 3 aylık periyotlarla, 2025 için ise 6'şar aylık 2 dönemde yapılması gerektiği belirtildi.Maaşlarda zam talebi ise 2024 için yüzde 70, 2025 için yüzde 40 oldu.Memur-Sen, 2024'ye ilk 3 ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 35, ikinci 3 ay için yüzde 10, üçüncü 3 ay için yüzde 15, dördüncü 3 ay içinse yüzde 10 zam talep etti.Aylık 7 bin 650 liralık kira yardımı, memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması ve gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi diğer talepler arasında yer aldı.Salı günü başlayacak olan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinden önce memurun beklentileri şu şekilde:"-2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 70, 2025 yılı için 6’şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 40 artış istiyoruz.-1.dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.-Kamu görevlilerine aylık 7.650 lira kira yardımı yapılamasını istiyoruz.-Aile yardımı olarak eş yardımının 2 bin lira, çocuk yardımının 500 lira olmasını istiyoruz.-Ramazan ve Kurban Bayramlarında ayrı ayrı 4.850 lira dini bayram ikramiyesi istiyoruz.-Gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini istiyoruz.-Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini talep ediyoruz.-Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100’e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılmasını istiyoruz.-Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.-Doğum yardımının 5 bin 98 lira, evlenme yardımının 24 bin 215 lira, ölüm yardımının 19 bin 372 lira olarak ödenmesini istiyoruz.-Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulmadığı yerlerde 2 bin 778 lira kreş yardımı verilmesini istiyoruz.-8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz."