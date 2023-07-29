  • USD: 26,94 - 26,99
  • EURO: 29,57 - 29,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Lahit mezar sanılıyordu: Şaşırtan gerçek bambaşka çıktı

Türkiye'nin köklü tarihi şehirlerinden biri olan Bolu'da bulunan ve lahit mezar olduğunu tahmin edilen yapının gerçekte ne olduğu ortaya çıktı. Lahite benzeyen yapının kayaç olduğu belirlendi. Yetkililer Bolu-Mudurnu kara yolu üzerindeki boş arazide bulunan yapının tarihi bir obje olmadığını, üzerine beton dökülmüş bir kayaç olduğunu belirledi.

Ekleme: 29.07.2023 - 16:13 Güncelleme: 29.07.2023 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Lahit mezar sanılıyordu: Şaşırtan gerçek bambaşka çıktı
Bolu'da bulunan ve lahit mezar olduğunu düşünülen yapının kayaç olduğu tespit edildi.

Lahit mezar sanılıyordu: Şaşırtan gerçek bambaşka çıktı

Bolu-Mudurnu kara yolu üzerindeki boş arazide, küp şeklinde bir yapıyı lahit mezara benzetenler, yetkililere bilgi verdi.

Bölgeye gelen Bolu Müze Müdürlüğü yetkilileri ve arkeologlar, yapı üzerinde inceleme yaparak fotoğraflarını çekti.

Lahit mezar sanılıyordu: Şaşırtan gerçek bambaşka çıktı

Yetkililer lahit mezar sanılan yapının tarihi bir obje olmadığını, üzerine beton dökülmüş bir kayaç olduğunu belirledi.

İncelemenin ardından yetkililer, kendilerine ihbarda bulunan kişileri bilgilendirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Lahit mezar sanılıyordu: Şaşırtan gerçek bambaşka çıktı


Avcılar Belediyesi HDP'lileri Akbelen'e taşıdı
Mevkidaşına açık açık iletti: Bakan Fidan'dan Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki
Deprem konutları bitme aşamasına geldi, Kasım'da teslim...
Bakan Mehmet Şimşek'ten yabancı yatırımcılara mesaj! İşte yeni ekonomi politikasının şifresi
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Şırnak'ta beş terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Suriyelilere 24 Eylül uyarısı: İstanbul’da ikamet izni olmayanlar...
CHP’li o isim canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Tek adam vurgusu yaptı: Derhal görevi bırakmalı
Dövizden TL'ye geçenler dikkat! Vergiden muaf tutulacak: Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle...
'Kazandık' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok da Meral Akşener'den: Lamı cimi yok kaybettik
BAE ile deprem tahvili anlaşması imzalandı
Macaristan’dan Türkiye’ye çarpıcı sözler: Büyük bir hata yapardık!
Bakanlık vatandaşları mağdur edenlere göz açtırmıyor! 361 milyon lira ceza
Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Danışma Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti
Basketbol Gelişim Merkezi Projesi! Başkan Erdoğan açılış tarihini duyurdu
Macaristan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: En güçlü ülkeler arasında olacak...
Bakan duyurdu: Kemer'deki yangın kontrol altına alındı
Kılıçdaroğlu’na Muğla'da protesto!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu Londra'daki FETÖ dergisine reklam yağdırmış!
Bunlar daha iyi günlerimiz! Uzmanlardan yeni 'sıcak hava dalgası' uyarısı: Daha kötü geçecek

Bunlar daha iyi günlerimiz! Uzmanlardan yeni 'sıcak hava dalgası' uyarısı: Daha kötü geçecek

Bu tuzağa düşmeyin! WhatsApp'ta yabancı numara oyunu... Böyle dolandırıyorlar!

Bu tuzağa düşmeyin! WhatsApp'ta yabancı numara oyunu... Böyle dolandırıyorlar!

Şimdi de stokçuluk oyunu! Fırsatçılar online alışverişte ortaya çıktı

Şimdi de stokçuluk oyunu! Fırsatçılar online alışverişte ortaya çıktı

Bursa'da vicdanları sızlatan görüntü: 16 köpeği çiftliğe kapatıp ölüme terk ettiler

Bursa'da vicdanları sızlatan görüntü: 16 köpeği çiftliğe kapatıp ölüme terk ettiler

Dünyanın geleceğini değiştirecek buluş: Oda sıcaklığında çalışan süper iletken ürettiler

Dünyanın geleceğini değiştirecek buluş: Oda sıcaklığında çalışan süper iletken ürettiler

Lahit mezar sanılıyordu: Şaşırtan gerçek bambaşka çıktı

Lahit mezar sanılıyordu: Şaşırtan gerçek bambaşka çıktı