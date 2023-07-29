Lahit mezar sanılıyordu: Şaşırtan gerçek bambaşka çıktı

Türkiye'nin köklü tarihi şehirlerinden biri olan Bolu'da bulunan ve lahit mezar olduğunu tahmin edilen yapının gerçekte ne olduğu ortaya çıktı. Lahite benzeyen yapının kayaç olduğu belirlendi. Yetkililer Bolu-Mudurnu kara yolu üzerindeki boş arazide bulunan yapının tarihi bir obje olmadığını, üzerine beton dökülmüş bir kayaç olduğunu belirledi.