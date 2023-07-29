Lahit mezar sanılıyordu: Şaşırtan gerçek bambaşka çıktı
Türkiye'nin köklü tarihi şehirlerinden biri olan Bolu'da bulunan ve lahit mezar olduğunu tahmin edilen yapının gerçekte ne olduğu ortaya çıktı. Lahite benzeyen yapının kayaç olduğu belirlendi. Yetkililer Bolu-Mudurnu kara yolu üzerindeki boş arazide bulunan yapının tarihi bir obje olmadığını, üzerine beton dökülmüş bir kayaç olduğunu belirledi.
Bolu'da bulunan ve lahit mezar olduğunu düşünülen yapının kayaç olduğu tespit edildi.
Bolu-Mudurnu kara yolu üzerindeki boş arazide, küp şeklinde bir yapıyı lahit mezara benzetenler, yetkililere bilgi verdi.
Bölgeye gelen Bolu Müze Müdürlüğü yetkilileri ve arkeologlar, yapı üzerinde inceleme yaparak fotoğraflarını çekti.
Yetkililer lahit mezar sanılan yapının tarihi bir obje olmadığını, üzerine beton dökülmüş bir kayaç olduğunu belirledi.
İncelemenin ardından yetkililer, kendilerine ihbarda bulunan kişileri bilgilendirdikten sonra bölgeden ayrıldı.