  • USD: 26,94 - 26,99
  • EURO: 29,57 - 29,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Elon Musk'tan yeni karar: Tweet ve Retweet tarih oluyor

Twitter, X harfini ve logosunu benimsediği gibi artık platform üzerinde Tweet ve Retweet ibarelerini değiştirmeye hazırlanıyor.

Ekleme: 29.07.2023 - 21:47 Güncelleme: 29.07.2023 - 21:51 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk'tan yeni karar: Tweet ve Retweet tarih oluyor
Twitter, X'e dönüştükten sonra platformun logosu ve ismi hatta şirkette çalışanların hesaplarındaki rozetler bile değişti.

Elon Musk tüm bu gelişmelerin ardından Twitter'ın San Fransisco'da bulunan merkez binasındaki Twitter tabelasını söktürerek yerine X tabelası astırdı.

Elon Musk'tan yeni karar: Tweet ve Retweet tarih oluyor

Aylık 541 milyon kullanıcısı olan X, artık paylaşılan gönderilere Tweet demek yerine Post ibaresini kullandığı görüldü.

Öte yandan kullanıcıların beğendiği paylaşımları tekrar paylaşarak yaptığı Retweet ise Repost olarak güncellenecek.

Elon Musk'tan yeni karar: Tweet ve Retweet tarih oluyor
CHP'li Mahmut Tanal isim listesini kendisine göstermeyen jandarma personelini kovaladı: Askere 'eşkıya' dedi
CHP yandaşı Can Ataklı: Net söylüyorum bu seçimi muhalefet kazandı ama resmi sonuç Erdoğan kazandı
Su-25'lere Türk imzası! Testi başarıyla geçti
Bakan Koca duyurdu: Yönetmelik yürürlüğe girdi! Yasak olacak
İYİ Parti ve CHP arasında karşılıklı yerel seçim restleri: 'Tabanımız sıcak bakmıyor' diyerek açık mesaj verdi
Haluk Bayraktar'dan iddialara çok sert tepki: İtibar suikasti...
Manisa'daki mide bulandıran 'zeytin sepetlemesi' görüntüleri tepki çekmişti: Bakanlık inceleme başlattı!
Memurların toplu sözleşme süreci başlıyor: Talep 2024'te yüzde 70 zam
Avcılar Belediyesi HDP'lileri Akbelen'e taşıdı
Mevkidaşına açık açık iletti: Bakan Fidan'dan Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki
Deprem konutları bitme aşamasına geldi, Kasım'da teslim...
Bakan Mehmet Şimşek'ten yabancı yatırımcılara mesaj! İşte yeni ekonomi politikasının şifresi
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Şırnak'ta beş terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Suriyelilere 24 Eylül uyarısı: İstanbul’da ikamet izni olmayanlar...
CHP’li o isim canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Tek adam vurgusu yaptı: Derhal görevi bırakmalı
Dövizden TL'ye geçenler dikkat! Vergiden muaf tutulacak: Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle...
'Kazandık' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok da Meral Akşener'den: Lamı cimi yok kaybettik
BAE ile deprem tahvili anlaşması imzalandı
Macaristan’dan Türkiye’ye çarpıcı sözler: Büyük bir hata yapardık!
Türkiye'de önümüzdeki haftadan itibaren Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları etkisini gösterecek

Türkiye'de önümüzdeki haftadan itibaren Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları etkisini gösterecek

Elon Musk'tan yeni karar: Tweet ve Retweet tarih oluyor

Elon Musk'tan yeni karar: Tweet ve Retweet tarih oluyor

Şimdi de stokçuluk oyunu! Fırsatçılar online alışverişte ortaya çıktı

Şimdi de stokçuluk oyunu! Fırsatçılar online alışverişte ortaya çıktı

Bursa'da vicdanları sızlatan görüntü: 16 köpeği çiftliğe kapatıp ölüme terk ettiler

Bursa'da vicdanları sızlatan görüntü: 16 köpeği çiftliğe kapatıp ölüme terk ettiler

Dünyanın geleceğini değiştirecek buluş: Oda sıcaklığında çalışan süper iletken ürettiler

Dünyanın geleceğini değiştirecek buluş: Oda sıcaklığında çalışan süper iletken ürettiler

Lahit mezar sanılıyordu: Şaşırtan gerçek bambaşka çıktı

Lahit mezar sanılıyordu: Şaşırtan gerçek bambaşka çıktı