'Zoom' toplantısına katılan Özgür Özel İmamoğlu'nu da sattı

28 Mayıs'ta alınan tarihi seçim yenilgisinin ardından CHP'den başlayan taht kavgası devam ediyor.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sosyal medyadan yaptığı açık çağrıda genel başkanın değişmesi gerektiği söylemini yineledi.Partide krize neden olan İmamoğlu'nun gizli 'zoom' toplantısına katılan isimlerden CHP Grup Başkanı Özgür Özel 'değişim' çağrısının aksine yeni bir açıklama yaptı.CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan Özel “Özenli bir dile ve vefalı bir tutuma ihtiyaç var” dedi."Bu kadar önemli bir seçimin ardından bu tartışmaların olması gayet normal. Kamuoyu önünde partiyi yıpratacak dil kullanılmaması gerekiyor. Her zaman buna dikkat ettim bundan sonra da buna hep birlikte dikkat edeceğiz. Sosyal demokrat sol bir partide müzakeresizlik kültürü olmaz. Konuşmak, görüşmek ve müzakere etmek gerekiyor."