Kimse nedenini anlayamadı! Onlarcası sürü halinde kıyıya vurdu .

Avusturalya'nın Batı Avusturalya eyaletinin güneyinde bulunan Cheynes Plajı'nda 51 pilot balina toplu halde kıyıya vurdu.Avusturalyalı yetkililer ve gönüllüler, kıyıya vuran balinaların yanı sıra toplu halde suda mahsur kalan balinaları kurtarmak için de yoğun çaba sarf etti.Batı Avusturalya Parklar ve Yaban Hayatı Servisi'nden yapılan açıklamada, 'Cheynes Plajı'nda toplu halde kıyıya vuran 51 balina ne yazık ki kurtarılamadı. Çalışanlar ve gönüllüler, 46 pilot balinayı ise sulara döndürmek için ortak çalışma yürüttü' denildi.Batı Avusturalya Parklar ve Yaban Hayatı Servisi yetkilileri, bölgede bulunanlara plajdan uzak durmaları uyarısı yaptı.Yaban hayatına yönelik araştırmalar yapan Vanessa Pirotta, balinaların neden kıyıya vurduğunun bilinmediğini ifade etti.Pirotta, balinaların kıyıya vurmadan önce toplandıklarına dikkat çekerek, 'Katil balina gibi bir avcıdan kaçmaya çalışıyor olabilirler' dedi.Güney yarımkürede ve Kuzey Atlas Okyanusu'nda yaşayan pilot balinalar gri, siyah veya kahverengi renklerde olabiliyor ve boyları 7.6 metreyi buluyor. Geçtiğimiz eylül ayında yaklaşık 200 balina Avusturalya'nın Tazmanya kıyılarına vurmuş, yalnızca 35'i kurtarılabilmişti.Tazmanya'daki en büyük kıyıya vurma olayı 400 balina ile 2020 yılında yaşanmıştı.Birazdan göreceğiniz görüntüler insanın verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serecek cinsten. İtalya'nın Sardunya Adasında hamile balina ölü olarak bulundu.Balinanın midesinden en az 20 kilo plastik atık çıktı. Daha acı veren yanı ise 8 metrelik balinanın rahminde ölü cenine rastladı. Hayvanın midesinde de çöp torbaları, balık ağları ve diğer atıklar tespit edildi.Uzmanlar, balinanın mide kirlenmesinden öldüğünden emin olduklarını dile getirdi.İtalya Çevre Bakanı Sergio Costa, Facebook hesabından yaptığı açıklamada,'Hiçbir kaygı duymadan tek kullanımlık plastik ürünler kullanıyoruz ve şimdi bunun bedelini ödüyoruz. Gerçi aslında bedelini hayvanlar ödüyor' diye yazdı.İtalya'da yaşanan bu olayın bir benzeri Endonezya'da yaşanmıştı. Endonezya'nın Sulawesi bölgesinde sahile vuran ölü balinanın midesinden yaklaşık 6 kilo çöp çıkmıştı.Kimse nedenini anlayamadı! Onlarcası sürü halinde kıyıya vurduÇevre ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Wakatobi bölgesindeki Kapota Adası'nda, kıyıya vurmuş halde cesedi çürümeye başlayan 9,5 metre uzunluğunda İspermeçet balinası bulunduğu bildirilmişti.Uzmanların, balinanın midesinden 115 plastik bardak, 4 pet şişe, 25 poşet ve 2 terliğin yanı sıra çeşitli miktarlarda ip ve çuvaldan oluşan toplamda yaklaşık 6 kilo çöp çıkarttığı belirtilmişti.Balina üzerinde inceleme yapan Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) yetkilileri de ceset çürümeye başladığı için balinanın ölümüne midesindeki çöp yığınlarının neden olup olmadığını belirleyemediklerini ifade etti.Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı.