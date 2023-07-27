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Kemer'den sonra iki ilde daha orman yangını çıktı: Üç mahalle tahliye edildi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken iki ilden daha yangın haberi geldi. İzmir’in Kınık ve Ödemiş ilçelerinde çıkan orman yangınları sonrası üç mahalle boşaltılırken, Çanakkale merkeze bağlı Sarıbeyli Köyü yakınlarında dün akşam başlayan orman yangınına ise günün ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale başladı.

Kemer'den sonra iki ilde daha orman yangını çıktı: Üç mahalle tahliye edildi
Ekleme: 27.07.2023 - 09:34 Güncelleme: 27.07.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Kemer'den sonra iki ilde daha orman yangını çıktı: Üç mahalle tahliye edildi
İzmir'in Kınık ilçesinde, dün çıkan orman yangını devam ediyor. Ekipler sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Kınık ilçesinin İbrahimağa Mahallesi'nde, dün saat 14.13'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı.

Kemer'den sonra iki ilde daha orman yangını çıktı: Üç mahalle tahliye edildi

Yangını görenlerin ihbarıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 12 helikopter, 34 arazöz 13 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale ekibi ve 6 iş makinesi ile söndürme çalışması başlatıldı.

Orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevlerin ilerlediği Çiftlik, Balaban ve Karatekeli mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kemer'den sonra iki ilde daha orman yangını çıktı: Üç mahalle tahliye edildi

Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken, bugün sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale tekrar başladı.

Yangın etkisini sürdürürken, ekiplerin de yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

Kemer'den sonra iki ilde daha orman yangını çıktı: Üç mahalle tahliye edildi
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