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Vedat Işıkhan: Toplu Sözleşme görüşmelerini uzlaşmayla sonlandıracağız

Bakan Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 7’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine kendisinin de katılacağını belirterek, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’ın tekliflerini sunduğunu bildirdi.

Vedat Işıkhan: Toplu Sözleşme görüşmelerini uzlaşmayla sonlandıracağız
Ekleme: 25.07.2023 - 12:51 Güncelleme: 25.07.2023 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
Vedat Işıkhan: Toplu Sözleşme görüşmelerini uzlaşmayla sonlandıracağız
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammını belirleyen şartlar iki yıllık olarak imzalanan Toplu Sözleşme ile belirleniyor.

Geçtiğimiz memur maaşı ve emekli aylıkları bu sözleşmedeki oranlar baz alınarak ve üzerlerine refah payı eklenerek oluşturulmuştu. Yeni sözleşme süreci önümüzdeki ay başlayacak.
Şimdi gözler 2024 ve 2025'teki altı aylık zam oranlarına çevrildi.

Vedat Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

'7'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak'

Bakan Işıkhan, burada 1 Ağustosta ilk toplantısı yapılacak olan 7'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine kendisinin de katılacağını belirtti.

'İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız'

Işıkhan gazetecilere yaptığı açıklamada, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın tekliflerini sunduğunu belirterek, “Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız.” dedi.
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Vedat Işıkhan: Toplu Sözleşme görüşmelerini uzlaşmayla sonlandıracağız
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