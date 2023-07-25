Bakan Ersoy Antalya'da: Hedefimiz gün içinde yangını kontrol altına almak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Ersoy, "Yangın 120 hektarlık alanda etkili oluyor. Yerleşim bölgesine sıçramış değil. Hedefimiz gün içinde yangını kontrol altına almak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.Ersoy, Antalya Kemer'deki orman yangınına ilişkin, "Yangın 120 hektarlık alanda etkili oluyor. Yerleşim bölgesine sıçramış değil. Hedefimiz gün içinde yangını kontrol altına almak" dedi.Kemer ilçesinin Göynük Değirmendere Mahallesi mezarlık mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.Bakan Ersoy gece saatlerinde orman yangınını yakından takip etmek için bölgeye giderek, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Beraberindeki heyetle yürütülen çalışmaları takip eden Ersoy, yangından etkilenen alanlarda da inceleme yaptı.