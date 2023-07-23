Kabine toplantısı yarın Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bu gündem başlıklarıyla toplanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay diplomasi trafiği yoğundu. Önce Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi katıldı. Ardından Körfez turuna çıktı. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.3 ülke ile savunmadan enerjiye farklı alanlarda 18 anlaşmaya imza atıldı. Görüşmelerin yansımaları Kabine toplantısında değerlendirilecek.Başkan Erdoğan'ın görüşme trafiği yeni haftada da sürecek.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye gelecek. Salı günü yapılacak görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, İsrail - Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum toplantıdaki bir diğer başlık olacak.Süresi sona eren tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin gelişmeler gündeme gelecek.Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarında gelinen son nokta da Kabine toplantısında değerlendirilecek başlıklar arasında.Enflasyonla mücadeleye dair atılacak adımlar ne olacak? Kabine'de değinilecek. Memurlarda toplu sözleşme takvimi ağustos ayı itibarıyla başlıyor. 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali sosyal hakları toplu sözleşmede belirlenecek. Toplu sözleşme hazırlıkları Kabine toplantısında mercek altına alınacak.Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklama yapacak.