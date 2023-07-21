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Avrupa Birliği, Türkiye ile daha güçlü ilişki istiyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Türkiye ile AB arasında daha güçlü bir ilişki geliştirilmesinde karşılıklı çıkar bulunduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği, Türkiye ile daha güçlü ilişki istiyor
Ekleme: 21.07.2023 - 09:31 Güncelleme: 21.07.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Avrupa Birliği, Türkiye ile daha güçlü ilişki istiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği ve vize serbestisi çağrıları sonrası AB'nin ana gündem maddesi Türkiye oldu.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'deki toplantıda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok konuyu görüştü.

Türkiye, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Mart 2021'den beri ilk kez resmi olarak gündeme getirildi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı bitiminde basına yaptığı açıklamada toplantıdaki görüş alışverişinin AB ülkelerinin liderleri için hazırlayacağı raporda yansıtılacağını aktararak şunları söyledi:

Türkiye ile AB arasında daha güçlü bir ilişki geliştirilmesinde karşılıklı çıkar bulunduğuna inanıyoruz. Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı şekilde azaltılması, bölgenin istikrarı ve güvenliğine fayda sağlayacaktır. Kıbrıs meselesinin ilgili BM kararları uyarınca çözülmesi Türkiye ile çalışmamızda kilit önem taşıyacaktır.

Borrell, temel özgürlükler ve değerlerin korunmasının önemine işaret ederek, 'AB'nin Türkiye ile çalışması, ortak çıkarların üzerine ekleme yapılması, mevcut farklılıkların giderilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldık' dedi.

'Beklentiler çift taraflı'

Borrell, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularında AB'nin Türkiye'den beklentilerinin sorulması üzerine şunları dile getirdi:

Mesele sadece AB'nin Türkiye'den ne beklediği değil. Mesele aynı zamanda Türkiye'nin AB'den beklentileri. Bu çift taraflı bir mesele. Masada birçok konu var. Türkiye, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini istediğini söyledi. Bir de vize serbestliği var. Bunlar Türkiye'nin yakın gelecekte gündeme getirmek istediği iki önemli konu. Biz Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı şekilde düşmesini umut ediyoruz. Ayrıca daha önce BM tarafından kabul edilen anlaşmalar uyarınca Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için ciddi çabalar bulunuyor.

Konuya Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) de müdahil olması gerektiğini ifade eden Borrell, 'Türkiye ile yapıcı ilişkilerimizi sürdürme girişimlerimizdeki hayati unsurlardan birini Doğu Akdeniz'deki durum oluşturacaktır' ifadesini kullandı.
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Avrupa Birliği, Türkiye ile daha güçlü ilişki istiyor
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