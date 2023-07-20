AFAD'ın dördüncü kira destek ödemesi hesaplara yatırıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesindeki vatandaşlara yapılan kira destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını belirterek, "Temmuz ayında; toplam 304 bin 108 haneye 1 milyar 285 milyon 317 bin TL kira destek ödemesi yapıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesindeki vatandaşlara yapılan kira destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, temmuzda, toplam 304 bin 108 haneye, 1 milyar 285 milyon 317 bin lira kira destek ödemesi yapıldığını belirtti.Bakan Yerlikaya, nisandan itibaren yapılan ödemeler kapsamında, dördüncü kira destek ödemesinin depremzedelerin hesaplarına yatırıldığını, 4 ayda toplam kira yardımının 5 milyar lirayı aştığını kaydetti.Yerlikaya, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla her zaman depremzedelerin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.