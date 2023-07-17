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Masterchef'te ilk elenen isim belli oldu! Yarışmacı sosyal medyadan ateş püskürdü

Masterchef'in dün yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. TV8'in ses getiren yapımı Masterchef All Star'da ilk elenen isim iddialı yarışmacı Güzide oldu.

Ekleme: 17.07.2023 - 10:14 Güncelleme: 17.07.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Masterchef'te ilk elenen isim belli oldu! Yarışmacı sosyal medyadan ateş püskürdüMasterchef All Star yarışmasında sezonun ilk elemesi gerçekleşti. Elenmemek için yarışan yarışmacılar, zaman zaman tartışmalarda yaşadı. Yarışmacılar arasından Rıfat, Eray, Batuhan, Gamze, Mert, Berker ve Güzide potaya girdi.

MASTERCHEF'TE İLK ELENEN İSİM BELLİ OLDU
MasterChef All Star'da sezonun ilk elemesi yaşandı. Ana kadroya seçilen yarışmacılar Sergen ve Eray'ın kaptanlığında yarışan yarışmacılardan ilk elenen isim Güzide Mertcan oldu. Güzide'nin Tahsin'le tartıştıktan sonra tabağındaki eti pişirmemesi ve ürünü eksik koyması "bilerek mi elendi" sorularının sorulmasına neden oldu.

GÜZİDE SOSYAL MEDYA HESABINDAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Masterchef'ten ilk elenen isim Güzide Mertcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Konuşsam sayfalara sığmaz. Ama ben susmayı tercih ediyorum. Çok isteyerek geldiğim All Star macerasında yolculuğum oldukça kısa sürdü. Süreç içerisinde kulis yapmadan, kimseyi kayırmadan, kamera önünde yada arkasında kuyusunu kazmadan sadece yemek yaparak yol alabileceğime, maalesef inancımı kaybettim. Seni psikolojik olarak bitireceğim diyen birine dost sandığım kişi Güzide'yi psikolojisine değil duruşuna oynayarak bitirebilirsin diye yol gösteriyorsa o savaşta benim yerim yok demektir. Gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki bilerek kötü tabak yapmadım ama orada geçirdiğim her günün de bana kötü geleceğini bilerek çıktım yarışa hali ile tabağıma bu duygum yansıdı. Bana kalbini açıp destekleyen herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bildiğim tek bir şey var düşürülmeye çalışıldığım konumda siz de olmamı istemezdiniz." ifadelerine yer verdi.
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