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Adalet Bakanı Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Tunç: Orman yangınları sebebiyle Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmalar kapsamında 7 şüpheli tespit edildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Adalet Bakanı Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Ekleme: 17.07.2023 - 11:16 Güncelleme: 17.07.2023 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalar başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 şüphelinin tespit edildiğini, Fethiye ve Milas'ta 2 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

ORMAN YANGINLARI DEVAM EDİYOR

Hatay'ın Belen ilçesinde Soğukoluk Mahallesi'nde dün başlayan ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangında 7 ev ve 4 araç zarar görmüştü. Yangına sebebiyet 2 kişi gözaltına alınmıştı.

MERSİN'DE DE ORMAN YANGINI
Mersin'in Gülnar ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kavakoluğu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki 25 konut tedbir amaçlı boşaltılırken, 5 ev de yandı. Rüzgar ve düşük nem nedeniyle etki alanı büyüyen yangına gece görüşlü helikopterlerle sabahın ilk ışıklarına kadar müdahale edildi.
Günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye uçak ve diğer helikopterler de katıldı. Karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ederken, bölge halkının da ekiplerle destek verdiği öğrenildi.

ÇANAKKALE'DE 17 SAATTİR MÜCADELE DEVAM EDİYOR!
Çanakkale'de 17 saattir süren orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangına gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla müdahale yoğunlaştı.

Havadan 13 helikopter ve 5 uçak, karadan da 60 arazöz, 19 su ikmal aracı, dozerler ve çok sayıda destek ekibiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Dün rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 211 nüfuslu Kemel köyü tedbir amaçlı olarak boşaltılmış, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de bölgeye gelerek Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmuştu.

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Adalet Bakanı Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
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