  • USD: 26,11 - 26,16
  • EURO: 28,78 - 28,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İBB Silivri depreminde hasar gören Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yapımına dört yıldır engel oluyor

Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii, 2019'daki depremde hasar görmesinin ardından tamamen yıkılmıştı. İBB yönetimi, 2017'de Avcılar Müftülüğü'ne tahsis edilen caminin yapımını vatandaşların yoğun talebine rağmen engelledi. Tepkiler üzerine geri adım atan CHP'li İBB, bu kez de alana minimal boyutta bir cami yapılmasına karar verdi. Cami etrafına uygun olmayan fonksiyon verilmesi için çalışma içerisine giren İBB, Diyanet'in hazırlamış olduğu cami projesini kabul etmeyerek alanda müftülük binası ve cami fonksiyonunu tamamlayan diğer birimlerin inşasına engel oldu. İBB yönetimi, Diyanet'in caminin yapım sürecinde ortak hareket edilmesi için yaptığı tüm geri dönüşlere olumsuz cevap verince Avcılar Müftülüğü yürütmeyi durdurmak için mahkemeye başvurdu. İBB, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararının çıkmasının ardından bugün bölgeye zabıta ekibini gönderdi. Duvarları kapatan sacları sökerek alana girmeye çalışan zabıtalara bölge halkı engel oldu. Vatandaşlar, inşaat alanına konteyner koymak isteyen zabıtalara, "Kanunsuz iş yapamazsınız." diyerek tepki gösterdi.

İBB Silivri depreminde hasar gören Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yapımına dört yıldır engel oluyor
Ekleme: 12.07.2023 - 14:57 Güncelleme: 12.07.2023 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
İBB Silivri depreminde hasar gören Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yapımına dört yıldır engel oluyor
Silivri açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin bir minaresi yıkılmıştı. Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen caminin yenilenmesi için yıkımı gerçekleştirilmişti.

İBB yıllarca cami yapımını engelledi
İBB yönetimi, 2017 yılında Belediye Meclis kararıyla Avcılar Müftülüğüne tahsis edilen caminin yapımını vatandaşların yoğun talebine rağmen engelledi. Alana cami yapılmaması için çaba harcayan İBB, yıllar içinde bölge halkından tepki gelince geri adım attı.

İBB, bu kez de alana minimal boyutta bir cami yapılmasına karar verdi. Cami etrafına uygun olmayan fonksiyon verilmesi için çalışma içerisine giren İBB, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu cami projesini kabul etmeyerek alanda müftülük binası ve cami fonksiyonunu tamamlayan diğer birimlerin inşasına engel oldu.

Apar topar proje geliştirdiler
2019 yılından bu yana caminin yapılması için herhangi bir işlem yapmayan İBB yönetimi, apar topar aldığı kararla bölgenin ihtiyacı ile uyumsuz olan küçük bir cami ve etrafına da cami fonksiyonuyla uygun olmayan bir proje geliştirdi.

40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yapım işi Avcılar Belediyesi ve İBB yönetimi tarafından arsanın mülkiyeti ve inşat ruhsatı gibi çeşitli nedenler öne sürülerek yıllarca engellendi. Bu sorunu çözmek ve vatandaşların talebini yerine getirmek üzere harekete geçen İBB Meclisi AK Parti grubu arsa mülkiyetinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devri için çalışmalar yaptı. Geçtiğimiz Eylül ayında CHP grubunun hayır oylarına rağmen, AK Parti grubunun evet oyları ile devir karar alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Ortak hareket edelim' teklifi reddedildi
Caminin ve Müftülük binasının yapımının önündeki en büyük engelin kaldırılmasının ardından bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, caminin arsasının devrini veto etti.

İBB yönetimi, Diyanet'in caminin yapım sürecinde ortak hareket edilmesi için yaptığı tüm geri dönüşlere olumsuz cevap verince Avcılar Müftülüğü yürütmeyi durdurmak için mahkemeye başvurdu.

İBB zabıtaları alana girmeye çalıştı
Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararının çıkmasının ardından İBB, bugün bölgeye zabıta ekibini gönderdi. Duvarları kapatan saçları sökerek alana girmeye çalışan zabıtalara bölge halkı engel oldu. Vatandaşlar, inşaat alanına konteyner koymak isteyen zabıtalara, "Kanunsuz iş yapamazsınız." diyerek tepki gösterdi.
İBB Silivri depreminde hasar gören Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yapımına dört yıldır engel oluyor
Tanju Özcan'dan CHP'ye sert sözler! 'Partinin bugünkü yönetimi emperyal güçlerin askeri gibi çalışıyor'
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor! Yanı başındaki 4 kitap dikkat çekti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasi komedi örneği...
Zirvede Zelenski'den flaş açıklamalar: Ukrayna hiç olmadığı kadar NATO'ya yakın
Vekiller izin almadan adım bile atamayacaklar: CHP'deki konuşma yasağı resmileşti
İstanbul’da korkutan görüntü: Kötü kokular yükseldi vatandaş hastanelik oldu!
AK Partili Oktay Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı kazandı: Tazminatı depremzede çocuklara bağışlayacak
CHP'de hesap günü geldi çattı! İsyan ateşi genel merkeze sıçrayacak
İmamoğlu ipleri tamamen kopardı: Kaftancıoğlu erkek olsaydı başka türlü konuşurdum
Boğaz’da devasa korsan inşaat: Mührü söküp çalışmaya devam ettiler
Özcan’dan Son Uyarı: “Personelin Hakkını Verin Ankara'yı Kaosa Sürüklemeyin”
NATO Zirvesi'nde Zelenski'nin fotoğrafı dikkat çekti
Alman Bild: Erdoğan, her zamankinden daha güçlü
Komşunun gözü Erdoğan'da: Yunan basını kritik görüşmeye kilitlendi
NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
Milli muharip uçağın testleri başladı: İlk uçuş tarihi belli oldu
Türklere ve göçmenlere yönelik söylediği sözler kan dondurdu! 'Türk maymunlar' diyen Finlandiyalı Bakan'dan özür
Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok: Partililer tepki gösterdi... Odası bile basıldı!
Erdoğan - Biden zirvesi dünyanın gündeminde: Tarihi görüşme
Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu

Kayseri’de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık

Kayseri’de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık

Sıra dışı görüntü: Türkiye'de kaydedildi gören telefonuna sarıldı

Sıra dışı görüntü: Türkiye'de kaydedildi gören telefonuna sarıldı

Dağların içini oyup gizlice yapmışlar: İçindekiler 'pes' dedirtti duyan akın ediyor

Dağların içini oyup gizlice yapmışlar: İçindekiler 'pes' dedirtti duyan akın ediyor

Elon Musk duymasın! Twitter personeli Threads'e akın ediyor

Elon Musk duymasın! Twitter personeli Threads'e akın ediyor