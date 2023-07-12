İBB Silivri depreminde hasar gören Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yapımına dört yıldır engel oluyor

Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii, 2019'daki depremde hasar görmesinin ardından tamamen yıkılmıştı. İBB yönetimi, 2017'de Avcılar Müftülüğü'ne tahsis edilen caminin yapımını vatandaşların yoğun talebine rağmen engelledi. Tepkiler üzerine geri adım atan CHP'li İBB, bu kez de alana minimal boyutta bir cami yapılmasına karar verdi. Cami etrafına uygun olmayan fonksiyon verilmesi için çalışma içerisine giren İBB, Diyanet'in hazırlamış olduğu cami projesini kabul etmeyerek alanda müftülük binası ve cami fonksiyonunu tamamlayan diğer birimlerin inşasına engel oldu. İBB yönetimi, Diyanet'in caminin yapım sürecinde ortak hareket edilmesi için yaptığı tüm geri dönüşlere olumsuz cevap verince Avcılar Müftülüğü yürütmeyi durdurmak için mahkemeye başvurdu. İBB, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararının çıkmasının ardından bugün bölgeye zabıta ekibini gönderdi. Duvarları kapatan sacları sökerek alana girmeye çalışan zabıtalara bölge halkı engel oldu. Vatandaşlar, inşaat alanına konteyner koymak isteyen zabıtalara, "Kanunsuz iş yapamazsınız." diyerek tepki gösterdi.

Silivri açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin bir minaresi yıkılmıştı. Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen caminin yenilenmesi için yıkımı gerçekleştirilmişti.İBB yönetimi, 2017 yılında Belediye Meclis kararıyla Avcılar Müftülüğüne tahsis edilen caminin yapımını vatandaşların yoğun talebine rağmen engelledi. Alana cami yapılmaması için çaba harcayan İBB, yıllar içinde bölge halkından tepki gelince geri adım attı.İBB, bu kez de alana minimal boyutta bir cami yapılmasına karar verdi. Cami etrafına uygun olmayan fonksiyon verilmesi için çalışma içerisine giren İBB, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu cami projesini kabul etmeyerek alanda müftülük binası ve cami fonksiyonunu tamamlayan diğer birimlerin inşasına engel oldu.2019 yılından bu yana caminin yapılması için herhangi bir işlem yapmayan İBB yönetimi, apar topar aldığı kararla bölgenin ihtiyacı ile uyumsuz olan küçük bir cami ve etrafına da cami fonksiyonuyla uygun olmayan bir proje geliştirdi.40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yapım işi Avcılar Belediyesi ve İBB yönetimi tarafından arsanın mülkiyeti ve inşat ruhsatı gibi çeşitli nedenler öne sürülerek yıllarca engellendi. Bu sorunu çözmek ve vatandaşların talebini yerine getirmek üzere harekete geçen İBB Meclisi AK Parti grubu arsa mülkiyetinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devri için çalışmalar yaptı. Geçtiğimiz Eylül ayında CHP grubunun hayır oylarına rağmen, AK Parti grubunun evet oyları ile devir karar alındı.Caminin ve Müftülük binasının yapımının önündeki en büyük engelin kaldırılmasının ardından bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, caminin arsasının devrini veto etti.İBB yönetimi, Diyanet'in caminin yapım sürecinde ortak hareket edilmesi için yaptığı tüm geri dönüşlere olumsuz cevap verince Avcılar Müftülüğü yürütmeyi durdurmak için mahkemeye başvurdu.Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararının çıkmasının ardından İBB, bugün bölgeye zabıta ekibini gönderdi. Duvarları kapatan saçları sökerek alana girmeye çalışan zabıtalara bölge halkı engel oldu. Vatandaşlar, inşaat alanına konteyner koymak isteyen zabıtalara, "Kanunsuz iş yapamazsınız." diyerek tepki gösterdi.