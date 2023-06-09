CHP terör örgütü PKK'yı hatırladı: Özgür Özel 14 Mayıs seçimlerinden sonra ilk kez doğrudan ismini söyledi

Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü Aşağı Karamık Mahallesi Sabandemiri Tepe bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu. Hain saldırıda şehit olan uzman çavuşun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.Şehit Aydın Ceylan için taziye mesajı paylaşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in mesajındaki bir ayrıntı dikkat çekti. Geçtiğimiz dönemde şehitler için yayınladığı taziye mesajlarında 'terör örgütü PKK' demeyen Özel, seçimin bitmesiyle birlikte dilini değiştirdi.Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'Siirt'te PKK terör örgütüne karşı yürütülen bir operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuşumuz Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'terör örgütü PKK' dememesine ilişkin kendisine yöneltilen soruya şöyle cevap vermişti:'Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak terör örgütlerinin isimlerini dillendirmemeye özen gösteririz. 'Neden PKK demiyorsunuz' diyorlar. Ben terör örgütünün reklamını yapmam. Çünkü terör örgütü terörü kendi adının daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak için de terör eylemlerine girişir.'Terör örgütü PKK'nın reklamını yapmamak için adını anmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı DEAŞ paylaşımları ortaya çıkmıştı.