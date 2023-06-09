Bakan Yardımcısı Alpkan: Çalışan engelli sayımızı 4 kat artırdık

YÖK'ün engelsiz program nişan ödüllerinde 9 nişan alarak Türkiye birincisi, engelsiz bayrak ödüllerinde ise 20 bayrak alarak Türkiye üçüncüsü olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kutlama töreni düzenledi. DEÜ Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, DEÜ Rektörü Nükhet Hotar ve akademisyenler katıldı.Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, engelli işçi sayısının hem kamuda hem de özel sektörde arttığını, hedeflerinin bu sayıları daha da arttırmak olduğunu söyledi. Alpkan, 'Dezavantajlı vatandaşlarımıza her türlü hizmeti yapma gayretiyle son 20 yılda çok sayıda proje yapıldı. Kanuni düzenlemelerle engellilerin önündeki mevzuat engelleri de iyileştirilmeye çalışılıyor. İŞKUR'un 2017'de dezavantajlı grupların iş hayatına hazırlanması ve işin yönlendirilmesi çerçevesinde iş ve meslek danışmanlığı hizmeti başlamıştı. 2018 yılında iş ve meslek danışmanlarının uzmanlaşması gerektiği düşüncesiyle iş arayanlara farklı, işçi arayanlara farklı, işveren danışmanlığı kapsamında engellilere de farklı hizmetler verebilecek uzmanlar yetiştirmeye başlandı. Engellilere hizmet veren iş koçlarımız günümüzde 350'ye ulaştı ve birçok ilimizde faaliyet gösteriyorlar. Bir kısım engellilerle kurumumuzda, bir kısmıyla da onların müsait olduğu yerlerde ziyarete giderek iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini vermeye çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.79 bin engelliyle birebir temas ettikleri belirten Alpkan, 'Geçen mayıs ayı sonu itibarıyla 350 iş koçumuzdan yaklaşık 300'ü işaret dilinin temel seviyelerini biliyor. Yarısı da ileri seviyede biliyor. Türkiye genelinde 79 bin engelliyle birebir hizmet vererek temas haline girmiş 1 milyondan fazla görüşme yaptılar. Özel sektörde 20 yıl önce 29 bin olan engelli işçi sayımız şu anda 116 bine ulaştı. Kamu ve özel sektörde çalışan engelli sayısı 50 binden yaklaşık 200 bine ulaşıp, 4 misli arttı. Bu yeterli değil. Bizim çok daha fazla emek sarf ederek kamu, özel sektör ve SGK iş birliğiyle çalışma hayatına katılımı artırmamız gerekiyor' dedi.Ödüllerin kazanılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sunan DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, 'Türkiye'yi engellerin olduğu adeta 3'üncü dünya ülkesinden kurtarmak son 20 yılda daha da mümkün olmuştur. Bu yolda devletimiz her vatandaşımızın eğitimde fırsat eşitliğinden yaralanmasını, çalışma hayatında yer almasını, eşit şartta kamu hizmeti almasını hedeflemiştir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda hassasiyetleri ise üniversitelerimize ve kamu kurumlarına örnek olmuştur. Bu bağlamda YÖK'ün Engelsiz Üniversite Ödülleri de daha fazlasını yapmamız için bizleri teşvik etmiştir. Araştırma üniversitemiz; öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetlerini özel gereksinimli bireylerin ihtiyaç ve taleplerini de dikkate alarak planlamaktadır. Rektörlük olarak yaklaşık 5 yıllık görev süremiz boyunca engelli bireylere, kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşını almış bireylere yönelik hizmetleri yerine getirmeye gayret ettik. Birçok girişimde bulunup altyapımızı genişlettik. İyi bir dinleyici olduk. Bu sayede engelsiz üniversite ve toplum yolunda önemli bir mesafe kaydettik. Eşit eğitim hakkına ulaşamayan engelli bir kişinin sorunu, herkesin sorunudur. Hiç kimse bunu görmezden gelmemelidir. Medeniyet görmezden gelinerek inşa edilemez. Bu noktada empati, hoşgörü, adalet kavramlarının önemine dikkat çekmek ve hayatımıza almak durumundayız' diye konuştu.Konuşmaların ardından Hotar, Alpkan'a günün anısına hediye takdiminde bulundu.