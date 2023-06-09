  • USD: 23,43 - 23,47
  • EURO: 25,23 - 25,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Yardımcısı Alpkan: Çalışan engelli sayımızı 4 kat artırdık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, “Özel sektörde 20 yıl önce 29 bin olan engelli işçi sayımız şu anda 116 bine ulaştı. Kamu ve özel sektörde çalışan engelli sayısı 50 binden yaklaşık 200 bine ulaşıp, 4 misli arttı. Bu yeterli değil. Bizim çok daha fazla emek sarf ederek kamu, özel sektör ve SGK iş birliğiyle çalışma hayatına katılımı arttırmamız gerekiyor" dedi.

Ekleme: 9.06.2023 - 15:03 Güncelleme: 9.06.2023 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yardımcısı Alpkan: Çalışan engelli sayımızı 4 kat artırdık
YÖK'ün engelsiz program nişan ödüllerinde 9 nişan alarak Türkiye birincisi, engelsiz bayrak ödüllerinde ise 20 bayrak alarak Türkiye üçüncüsü olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kutlama töreni düzenledi. DEÜ Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, DEÜ Rektörü Nükhet Hotar ve akademisyenler katıldı.

'ENGELLİLERİN ÖNÜNDEKİ MEVZUAT ENGELLERİ DE İYİLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, engelli işçi sayısının hem kamuda hem de özel sektörde arttığını, hedeflerinin bu sayıları daha da arttırmak olduğunu söyledi. Alpkan, 'Dezavantajlı vatandaşlarımıza her türlü hizmeti yapma gayretiyle son 20 yılda çok sayıda proje yapıldı. Kanuni düzenlemelerle engellilerin önündeki mevzuat engelleri de iyileştirilmeye çalışılıyor. İŞKUR'un 2017'de dezavantajlı grupların iş hayatına hazırlanması ve işin yönlendirilmesi çerçevesinde iş ve meslek danışmanlığı hizmeti başlamıştı. 2018 yılında iş ve meslek danışmanlarının uzmanlaşması gerektiği düşüncesiyle iş arayanlara farklı, işçi arayanlara farklı, işveren danışmanlığı kapsamında engellilere de farklı hizmetler verebilecek uzmanlar yetiştirmeye başlandı. Engellilere hizmet veren iş koçlarımız günümüzde 350'ye ulaştı ve birçok ilimizde faaliyet gösteriyorlar. Bir kısım engellilerle kurumumuzda, bir kısmıyla da onların müsait olduğu yerlerde ziyarete giderek iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini vermeye çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMA HAYATINA KATILIMI ARTIRMAMIZ GEREKİYOR'

79 bin engelliyle birebir temas ettikleri belirten Alpkan, 'Geçen mayıs ayı sonu itibarıyla 350 iş koçumuzdan yaklaşık 300'ü işaret dilinin temel seviyelerini biliyor. Yarısı da ileri seviyede biliyor. Türkiye genelinde 79 bin engelliyle birebir hizmet vererek temas haline girmiş 1 milyondan fazla görüşme yaptılar. Özel sektörde 20 yıl önce 29 bin olan engelli işçi sayımız şu anda 116 bine ulaştı. Kamu ve özel sektörde çalışan engelli sayısı 50 binden yaklaşık 200 bine ulaşıp, 4 misli arttı. Bu yeterli değil. Bizim çok daha fazla emek sarf ederek kamu, özel sektör ve SGK iş birliğiyle çalışma hayatına katılımı artırmamız gerekiyor' dedi.

'MEDENİYET GÖRMEZDEN GELİNEREK İNŞA EDİLEMEZ'

Ödüllerin kazanılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sunan DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, 'Türkiye'yi engellerin olduğu adeta 3'üncü dünya ülkesinden kurtarmak son 20 yılda daha da mümkün olmuştur. Bu yolda devletimiz her vatandaşımızın eğitimde fırsat eşitliğinden yaralanmasını, çalışma hayatında yer almasını, eşit şartta kamu hizmeti almasını hedeflemiştir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda hassasiyetleri ise üniversitelerimize ve kamu kurumlarına örnek olmuştur. Bu bağlamda YÖK'ün Engelsiz Üniversite Ödülleri de daha fazlasını yapmamız için bizleri teşvik etmiştir. Araştırma üniversitemiz; öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetlerini özel gereksinimli bireylerin ihtiyaç ve taleplerini de dikkate alarak planlamaktadır. Rektörlük olarak yaklaşık 5 yıllık görev süremiz boyunca engelli bireylere, kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşını almış bireylere yönelik hizmetleri yerine getirmeye gayret ettik. Birçok girişimde bulunup altyapımızı genişlettik. İyi bir dinleyici olduk. Bu sayede engelsiz üniversite ve toplum yolunda önemli bir mesafe kaydettik. Eşit eğitim hakkına ulaşamayan engelli bir kişinin sorunu, herkesin sorunudur. Hiç kimse bunu görmezden gelmemelidir. Medeniyet görmezden gelinerek inşa edilemez. Bu noktada empati, hoşgörü, adalet kavramlarının önemine dikkat çekmek ve hayatımıza almak durumundayız' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hotar, Alpkan'a günün anısına hediye takdiminde bulundu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevine başladı
Aslı Baykal'dan 'İmamoğlu ve Yavaş' çıkışı: Parti onlara emanet edilmemeli
Cumhuriyet, Beştepe'deki törende dua edilmesinden rahatsız oldu
CHP terör örgütü PKK'yı hatırladı: Özgür Özel 14 Mayıs seçimlerinden sonra ilk kez doğrudan ismini söyledi
CHP’li başkandan kadın esnafa tehdit! CHP’li Foça Belediye Başkanı’nın baskı ve tehdidini ifadesinde anlattı
CHP'li Mahmut Tanal'ın 'Halkla kucaklaştı' diye servis edilen fotoğrafı alay konusu oldu
İYİ Parti'li Uğur Poyraz'dan parti içine manifesto: 'Akşener'e karşı terbiyesizlik ve hadsizlik...'
Volkan Demirel’den örnek hareket: Taner Savut’un ailesini unutmadı. Vefasıyla duygulandırdı
CHP yandaşı Atilla Taş 'Yıllarca partiye zarar gelmesin diye yutkundum' diyerek gerçekleri itiraf etti
İyi Parti'den CHP'ye 'Büyükşehir' çıkışı! 'Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez'
Ağrı'da HDP'li Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve 5 kişi gözaltına alındı
Cinsiyet değişimine 'özendirmeye' ceza! Seray iken Yiğit oldu, 'Herkese tavsiye ediyorum' deyince cezayı yedi
TİP'li vekil Sera Kadıgil'in seçim öncesi zafer açıklamaları yeniden gündemde
Teslim olan PKK'lı teröristlerin görüntüsü ortaya çıktı! Açlıktan bağırsakları delindi
Başkan Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında! İki noktaya dikkat çektiler
Meral Akşener'e en yakınından zehir zemberek sözler! Kurultay kazanı kaynıyor… Git torun sev!
İşte yeni dönemin dış politika şifreleri! Türkiye'nin masasında 5 önemli dosya var
Samsun'da tramvay kazası: Çok sayıda yaralı var
MİT'ten Suriye'de operasyon: Münbiç yapılanmasında görevli Helin İşenme yakalandı
Kılıçdaroğlu’nun 28 fezlekesi Beştepe’de: Dosyalarda 'iftira ve tehdit' suçlaması da bulunuyor
Meteoroloji'den 2 ile sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 2 ile sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Instagram Twitter'a rakip oluyor! İşte yeni uygulamanın detayları

Instagram Twitter'a rakip oluyor! İşte yeni uygulamanın detayları

Kabus bitmiyor: Çin'de yeni koronavirüs dalgası

Kabus bitmiyor: Çin'de yeni koronavirüs dalgası

TPAO yıl sonuna kadar 20 ilde 200 kuyu sondajı yapacak

TPAO yıl sonuna kadar 20 ilde 200 kuyu sondajı yapacak

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede