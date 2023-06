Ne ağrı hissediyor ne de acı duyuyor! 65 yaşına kadar fark etmedi! Bilim dünyasında çığır açabilir…

Size bundan sonra hayatınız boyunca hiç ağrı hissetmeyeceğiniz, en ufak bir ağrı bile duymayacağınız söylense ne düşünürdünüz? Büyük ihtimalle böyle bir şeyin mümkün olmayacağını belirterek aldırış etmezdiniz. Ama her ne kadar inanması oldukça güç olsa da imkansız değil. İskoçya'da yaşan bir kadın, 75 yıllık yaşamı boyunca ne ağrı duydu ne de acı çekti. Bu durumu ise 65 yaşında geçirdiği ameliyattan sonra fark etti. Dünyada oldukça nadir görülen bu durum, bilim insanlarına ilham verdi. Milyonlarca kişiye çare olabileceği umuduyla Cameron'un genleri inceleniyor.İskoçya'da yaşayan Jo Cameron adındaki bir kadın, diğer insanlardan farklı olduğunu 65 yaşına kadar anlamadı. Kimilerine göre tıbbi bir mucize olarak nitelendirildi.Jo Cameron, dünyada sadece bir kişide daha görülen bir tür genetik mutasyona sahip. Bir yerinin yandığını sadece yanık deri kokusu aldığı zaman fark edebiliyor.Fırını kullanırken sık sık kollarını yakıyor ama bu durumun farkına varmasını sağlayacak bir ağrı duymuyor.Fiziksel anlamda hiçbir acı ve ağrı hissetmediği gibi korku ve endişe gibi duygulara da yabancı.Şimdilerde 75 yaşında olan Jo Cameron, 65 yaşındayken elinden ciddi bir ameliyat geçirdi ve en ufak bir ağrı hissetmedi. İşte tam da o ana kadar diğer insanlardan farklı olduğundan bihaberdi Jo.Doktorlar Jo'ya ameliyattan sonra ciddi ağrılar çekebileceğini söyledi. Ancak İskoç kadın, ağrı kesiciye bile ihtiyaç duymadı.Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Anestezi uzmanı Dr. Devjit Srivastana, onu University College London (USL) ve Oxford üniversitelerindeki ağrı genetiği uzmanlarına gönderdi.Yapılan testler sonucu Jo'nun diğer insanlar gibi ağrı hissetmemesine neden olan şeyin genetik bir mutasyonu olduğu ortaya çıktı.BBC İskoçya'ya konuşan Jo, 'Ameliyat sonrası ağrım olmamasına şaşıran doktorum tıbbi geçmişime baktığında fark ettik. Daha önce hiç doktorlarımdan ağrı kesici yazmalarını istememiştim.' dedi.İngiltere'deki uzmanlara yönlendirilen Jo, genetik mutasyon teşhisi konduğunda 'inanılmaz sağlıklı' bir insan olmadığını da anladı.Doğum sırasında dahi ağrı duymadığını hatırlayan Jo, yaşadığı süreci şu sözlerle ifade ediyor:'Çok garipti. Aslında keyifliydi bile diyebilirim.'Geçmişe dönüp baktığında hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini söyleyen Jo, bir uyarı mekanizması olan ağrının önemli olduğunu söyledi:'Bir şeyler yolunda gitmediğinde uyarılmak iyi olurdu. Mesela yürüyemez hale gelene kadar kalçamı kırdığımı bile fark etmemiştim'Doktorlar genetik mutasyon nedeniyle Jo'nun normalden daha hızlı iyileşiyor olabileceği görüşüne sahip. Bu gen, onu daha az endişeli ve unutkan bir kişiye de dönüştürüyor.Bu duruma mutluluk ya da unutkanlık geni dendiğini söyleyen 75 yaşındaki Jo, ''Bu özelliklerimle insanları sinir ediyordum artık bir bahanem var. Bende adrenalin diye bir duygu yok. Oysa bu, insan olmanın bir parçası. Yine de durumu değiştirmek istemezdim.' ifadelerini kullandı.Dünya üzerinde Jo gibi başka insanlar da olabileceğini söyleyen araştırmacılar, Jo gibi vakaları incelemenin, ağrı ve tedavi, aynı zamanda anksiyete gibi konulardaki çalışmalara büyük bir katkısı olacağını umuyorlar.Jo dışında bilinen sadece bir tane daha vaka var.'Günümüzde ameliyat olan her iki hastadan biri, en ileri ağrı kesicileri alsalar dahi orta-ileri düzeyde ağrıyla karşılaşıyor' diyen Dr Srivastava, sözlerini şöyle sürdürüyor:'Araştırmamızın bulguları sayesinde, ameliyat sonrası ağrıların rahatlatılması ve yaraların hızla iyileştirmesini sağlayan yeni bir tür ağrı kesicinin keşfedilmesi mümkün olabilir. Bu buluşun her yıl dünyada ameliyat olan 330 milyona yakın hastaya yardım edebileceğini umuyoruz.'