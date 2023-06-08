  • USD: 23,02 - 23,06
  • EURO: 24,62 - 24,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta afet konutları yükseliyor

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen ve 11 ili etkileyen depremin ardından afetzedeler için yapımına başlanan toplu konutlarda sona gelindi.

Ekleme: 8.06.2023 - 10:52 Güncelleme: 8.06.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta afet konutları yükseliyor
Türkiye 6 Şubat'ta deprem felaketi ile yüzleşti.

Milyonlarca vatandaşı derinden yaralayan ve büyük bir seferberliğin başlatıldığı Kahramanmaraş merkezli afetten 11 il etkilendi.

Büyük yıkımların yaşanmasıyla kentler adeta enkaza döndü.

Devlet ise tüm imkanlarını bölgeye seferber etti. Öyle ki ilk andan itibaren kurumlar, bakanlar, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve Mehmetçik sahada yer aldı.

Tamamlanan konutlar teslim ediliyor
Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yürütülürken bir yandan da yaraların sarılması için büyük bir mücadele ortaya koyuldu.

Önceki doğal afetlerde olduğu gibi asrın felaketinde de deprem konutlarının 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması için söz verildi.

Ardından hızlıca çalışmalara başlandı ve tamamlanan köy evleri teslim dahi edilmeye başlandı.

Sona gelindi
Çalışmaların hız kesmeden sürdüğü kentlerden biri de Kahramanmaraş.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından başlatılan yeni konutlar yükseliyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka TOKİ Evleri’nin devamı niteliğinde depremzedeler için yapılan konutlarda sona gelindi.

"Gönül rahatlığı ile hayatlarını sürdürecekler"
Bölgedeki toplu konutlarda yaşayan vatandaşlardan Kadir Gül, “Hak sahiplerinin buraya gelip gönül rahatlığı ile hayatını sürdüreceklerine inanıyorum. Bu bölgenin havası güzel kafa dinleyecek yer iki yıldır buradayız hiçbir şikayetimiz yok. Allah devletimizden sonuna kadar razı olsun.” dedi.

"Atılan temeller çok kaliteli"
Vatandaşlardan Remzi Büyükçıkrıkçı ise, “Toplu konutların sağlamlığı çok güzel. Atılan temeller çok kaliteli. En az 60 santimetre temel atıldı. Demiri çok fazla kullandılar. Biz bu bölgedeki toplu konutlarda oturuyoruz büyük bir deprem atlattık evlerimizde çizik dahi yok. Sadece 20 bin lira para ödedik ve oturuyoruz. Allah devletimizden razı olsun.” diye konuştu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Maltepe'de korku dolu dakikalar! Tünel çalışmasında patlama! Yaya geçişine kapatıldı...
Mansur Yavaş'tan AŞTİ esnafına fişleme skandalı
Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı
TBMM'deki oylama sonrası ortalık karıştı! CHP'li vekil kazan kaldırdı: Bırakın artık bu devşirme siyaseti...
İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...
Selde sınıfta kalan Yavaş’a suçüstü! Algı balonu elinde patlayan ABB'ye tepki yağdı
Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi! Aday olacak mı?
CHP’li Foça Belediye Başkanı kabusu yaşattı: Baskılara dayanamadık. Ekmeğimizle oynadı…
Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı
Gözler maaş ve ikramiyelerde: İşte ödemelerin yapılacağı zamlı maaşlar ve tarihler
Dünya Erdoğan'ın teklifini konuşuyor: Krizin çözümü için devreye girdi
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'lı sözde üst düzey yönetici öldürüldü
Mehmet Şimşek'in mesajları, küresel ekonomi çevrelerinde yankılandı
AK Parti'den 2024 yerel seçimlerine hazırlık! Milletin adamıyla durmak yok yola devam
Kılıçdaroğlu şov peşinde! Elektrik provokasyonunu bu kez depremzede üzerinden sahneye koydu
CHP yandaşı Kongar ile Yanardağ 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı: Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik tartışma gırla gidecek
Külliye'de dua edilmesinden rahatsız oldular: Laikliğe hançer saplandı
Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti bombaladı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa etmeli
Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oldu! Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni iPhone fiyatları

Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni iPhone fiyatları

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede