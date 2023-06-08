Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta afet konutları yükseliyor

Türkiye 6 Şubat'ta deprem felaketi ile yüzleşti.Milyonlarca vatandaşı derinden yaralayan ve büyük bir seferberliğin başlatıldığı Kahramanmaraş merkezli afetten 11 il etkilendi.Büyük yıkımların yaşanmasıyla kentler adeta enkaza döndü.Devlet ise tüm imkanlarını bölgeye seferber etti. Öyle ki ilk andan itibaren kurumlar, bakanlar, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve Mehmetçik sahada yer aldı.Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yürütülürken bir yandan da yaraların sarılması için büyük bir mücadele ortaya koyuldu.Önceki doğal afetlerde olduğu gibi asrın felaketinde de deprem konutlarının 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması için söz verildi.Ardından hızlıca çalışmalara başlandı ve tamamlanan köy evleri teslim dahi edilmeye başlandı.Çalışmaların hız kesmeden sürdüğü kentlerden biri de Kahramanmaraş.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından başlatılan yeni konutlar yükseliyor.Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka TOKİ Evleri’nin devamı niteliğinde depremzedeler için yapılan konutlarda sona gelindi.Bölgedeki toplu konutlarda yaşayan vatandaşlardan Kadir Gül, “Hak sahiplerinin buraya gelip gönül rahatlığı ile hayatını sürdüreceklerine inanıyorum. Bu bölgenin havası güzel kafa dinleyecek yer iki yıldır buradayız hiçbir şikayetimiz yok. Allah devletimizden sonuna kadar razı olsun.” dedi.Vatandaşlardan Remzi Büyükçıkrıkçı ise, “Toplu konutların sağlamlığı çok güzel. Atılan temeller çok kaliteli. En az 60 santimetre temel atıldı. Demiri çok fazla kullandılar. Biz bu bölgedeki toplu konutlarda oturuyoruz büyük bir deprem atlattık evlerimizde çizik dahi yok. Sadece 20 bin lira para ödedik ve oturuyoruz. Allah devletimizden razı olsun.” diye konuştu.