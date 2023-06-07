WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özelliği yayınladı.WhatsApp mesaj düzenleme özelliği Türkiye'de yayındaBirkaç hafta önce WhatsApp'a gelen 'mesaj düzenleme' özelliği, artık Türkiye'deki kullanıcılar için de yayınlandı.Özelliği kullanmak isteyen kullanıcılar, son 15 dakika içinde gönderdikleri herhangi bir mesaja sağ tıklayarak seçenekler menüsünden 'Mesajı düzenle' özelliğini seçebiliyor.Düzenlenen mesajların altında “Düzenlendi” ibaresine yer veriliyor. Ancak düzenlenen mesajların önceki hali görülemiyor. Öte yandan, söz konusu özellik Skype ve Telegram gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarında zaten kullanılıyor.