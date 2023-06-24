  • USD: 25,25 - 25,30
  • EURO: 27,46 - 27,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bayram yolunda feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Bartın'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ekleme: 24.06.2023 - 13:19 Güncelleme: 24.06.2023 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Bayram yolunda feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralıKaza, Bartın-Arıt kara yolu Yukarışehler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bayram tatili için ailesiyle İstanbul'dan Bartın'a gelen Hakan Yıldız'ın kullandığı 34 ZT 4919 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü Hakan(26), baba Mehmet (55) ve anne Kadın Yıldız (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Melike Yıldız ise ağır yaralı olarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayram yolunda feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı



Putin'den sıkıyönetim kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü
Tüm dünyanın gözü Rusya'da: Peş peşe açıklamalar geliyor...
Putin talimat vermişti: Wagner grubu havadan vuruldu!
TSK'nın yeni 'GÖZDE'si envantere girdi! Savunmada bir vurucu güç daha: Sıra 'TOLUN'da!
EYT’liler belediye binasını bastı
Meral Akşener kurultayda çılgına döndü! CHP'yi topa tuttu: En büyük pişmanlığım...
Ticaret Bakanı Bolat rakamlarla açıkladı: İhracatta tarihi rekor
Nüfusta ölü görünen yaşlı kadın gerçekten öldü! İBB 'daha önce ölmüş görünüyor' diye cenaze aracı vermedi
Wagner'e karşı Putin'den ilk açıklama! Meydan okudu resti çekti
Faturaların asgari ücrette payı 21 yılın dibine indi
HDP'den CHP'ye 'artık ittifak yok' mesajı: Kimse bizden politik adım beklemesin
Kemal Kılıçdaroğlu seçim dönemindeki sloganını devam ettirdi
Merhum Erbakan'a kin kustu! CHP yandaşı Enver Aysever'den haddini aşan sözler
Kritik NATO Zirvesi dünyanın gündeminde: Türkiye’den İsveç’e son şans!
İstanbul barosu önünde avukatlardan LGBT protestosu
Antalya Kaş'ta orman yangını çıktı: 1 saatte kontrol altına alındı
İzmir’de Aedes alarmı! Şehri adeta istila ettiler: Uzmanlar özellikle hamileleri uyardı
İsveç Türkiye’den onay alabilmek için bir ilke imza attı! PKK davası olay yarattı
İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun harekete geçeceği tarihi açıkladı: Siyasi kadrosunu ilan edecek
Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?

Turizmde şahlanış rekorlarla başladı! Milyonlar adeta akın etti

Turizmde şahlanış rekorlarla başladı! Milyonlar adeta akın etti

Google Chrome, PDF dokümanları seslendirebilecek

Google Chrome, PDF dokümanları seslendirebilecek

Paşa'dan ağırı yok: Kurban pazarında heybetini görenler şaşkına dönüyor

Paşa'dan ağırı yok: Kurban pazarında heybetini görenler şaşkına dönüyor

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Güneydoğu Anadolu'da kuraklığa dayanıklı nohut türü bulundu: İncelemek için Türkiye'ye gelecekler

Güneydoğu Anadolu'da kuraklığa dayanıklı nohut türü bulundu: İncelemek için Türkiye'ye gelecekler