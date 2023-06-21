TÜİK Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni açıkladI
Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükselirken inşaat sektöründe düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,6 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 artarken inşaat sektöründe yüzde 3,5 azaldı.
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