PKK üyeliğinden yargılanan İBB’li Şafak Duran’a 7 yıl 6 ay hapis cezası

PKK Silahlı Terör Örgütü'nün Kuzey Irak'taki kampında görüntüleri ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. 16 Ocak 2022'de gözaltına alınan ve tutuklanan Duran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun hazırladığı iddianameyle, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.SON SAVUNMASINI GERÇEKLEŞTİRDİİstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları hazır bulundu. Esasa ilişkin savunma yapan sanık Şafak Duran,Hakkımda yapılan ihbarı sizden öğrendim. Kimin niçin yaptığını bilmiyorum. Kötü niyetli birinin yaptığını düşünüyorum. Bu ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Yasa dışı bir örgütle bağlantım olmadı" diyerek suçlamaları reddetti. Gözaltına alınmadan önce İBB'de çalışmaya başladığını belirten Duran, "Bütün hayatımı anlattım. Çok ağır koşullarda yaşam mücadelesi verdim. Benim 10 yıllık emeğim yerle bir edildi. Ama yine de umutsuz değilim. Öncelikle beraatımı aksi halde tahliyemi talep ediyorum" dedi.7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDIMütalaaya katılmadıklarını söyleyen Şafak Duran'ın avukatı müvekkilinin beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, Şafak Duran'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Duran'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.