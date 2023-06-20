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Beyaz Gazete
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CHP'de kriz haftası! Kılıçdaroğlu için karar günü: Ya boyun eğecek ya kılıcını çekecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Grup toplantısında aday olmayacağınızı açıklayın" dediği iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında kürsüye çıkacak. Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlar merakla beklenirken, bu teklifi bir kez daha görmezden gelmesi halinde parti içinde yeni bir kriz patlak verecek.

Ekleme: 20.06.2023 - 09:40 Güncelleme: 20.06.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
CHP'de kriz haftası! Kılıçdaroğlu için karar günü: Ya boyun eğecek ya kılıcını çekecek
Son olarak 14 Haziran'da Ahlatlıbel'de görüşen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, tebessüm ederek gazetecileri selamladıkları fotoğrafla gündem oldu.

Fotoğrafın aksine toplantıda ortaya çıkan detaylar, partideki kaosu bir kez daha gözler önüne serdi. İmamoğlu'nun 'Koltuğu bana bırak' teklifini sunduğu, Kılıçdaroğlu'nun ise 'İstanbul'a odaklan' mesajı verdiği öne sürülen görüşme sonrası CHP'de iç savaş kızıştı.

'CHP'Yİ BATIRAN ADAMLAR...'
Önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel'e rest çekerek, 'Genel başkana karşı daha dikkatli olmalılar' uyarısını yaptı.

Kuşoğlu ayrıca, İmamoğlu'nun yargı süreci sebebiyle hem genel başkanlık hem de İBB başkanlığına adaylığının 'sıkıntılı' olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nu tekrar aday göstereceklerini açıklayan Kuşoğlu'na İmamoğlu kanadından anında tepki geldi. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Kuşoğlu'nun sözlerini yerden yere vuran tweetleri peş peşe beğenmeye başladı.

CHP'de kriz haftası! Kılıçdaroğlu için karar günü: Ya boyun eğecek ya kılıcını çekecek

Ongun'un Kılıçdaroğlu ve Kuşoğlu'na ithafen beğendiği bir tweette yer alan, 'Biz de sizi tarihin en karanlık sayfalarına yazacağız. CHP'yi batıran adamlar olarak tarihe geçeceksiniz' sözü şok etkisi yarattı.

İÇ SAVAŞ KIZIŞTI
 Murat Ongun'un bu hamlesine bu kez Kılıçdaroğlu cephesinden tepki geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden Ongun'a yüklenen CHP Milletvekili Deniz Demir, 'Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir.

Genel başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum' diyerek yeni bir fitili ateşledi. İmamoğlu cephesinden ise CHP Grup Başkanvekili Gökhan
Günaydın, Bülent Kuşoğlu'nu hedef aldı. Günaydın, 'Bülent Bey'in dikkatli bir dil kullanması yararlı olur.

CHP'de kriz haftası! Kılıçdaroğlu için karar günü: Ya boyun eğecek ya kılıcını çekecek

Davaların sonuçlarına göre işlem tesis edeceksek Canan Kaftancıoğlu niye 'İl Başkanı bu davalara teslim edilmemelidir' diye tutuluyor?' sözüyle tepkisini dile getirdi.

1 haftadır iç savaş yaşayan CHP'deki söz düelloları, parti tabanında da kutuplaşmaya yol açtı.

CHP'de kriz haftası! Kılıçdaroğlu için karar günü: Ya boyun eğecek ya kılıcını çekecek

İL BAŞKANLARINI ÇAĞIRDI
 Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP'li 81 il başkanı ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kurultay öncesi delegeler üzerinde büyük etkiye sahip olan belediye başkanları ve il başkanlarına yakın markaj uygulamaya devam eden Kılıçdaroğlu, daha önce de 36 belediye başkanını Meclis'te ağırlayarak toplantı yapmıştı.

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