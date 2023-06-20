Ali Yerlikaya açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hain teröristler için güvenli bir bölge yok.Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi, sınır ve sınır ötesinde terörle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.Kahraman Mehmetçik şehidinin kanını yerde bırakmıyor. Bu kez başarılı operasyonun adresi Hakkari Yüksekova kırsalında oldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Jandarma Özel Harekat timlerimizce Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu’ kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi." dedi."Kahramanlarımıza bin selam olsun"Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızın birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında;EGM İHA’larımızın yaptığı keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Hakkari Yüksekova kırsalında 3 terörist tespit edildi.Ve sabah saatlerinde Jandarma Özel Harekat timlerimizce Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu’ kapsamındaOperasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorumCumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.