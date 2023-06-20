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Ali Yerlikaya açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Özel Harekat timlerimizce Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu’ kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 20.06.2023 - 09:42 Güncelleme: 20.06.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Ali Yerlikaya açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hain teröristler için güvenli bir bölge yok.

Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi, sınır ve sınır ötesinde terörle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.

Kahraman Mehmetçik şehidinin kanını yerde bırakmıyor. Bu kez başarılı operasyonun adresi Hakkari Yüksekova kırsalında oldu.

"3 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Jandarma Özel Harekat timlerimizce Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu’ kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

"Kahramanlarımıza bin selam olsun"
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

KAHRAMANLARIMIZA BİN SELAM OLSUN

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızın birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında;

EGM İHA’larımızın yaptığı keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Hakkari Yüksekova kırsalında 3 terörist tespit edildi.

Ve sabah saatlerinde Jandarma Özel Harekat timlerimizce Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu’ kapsamında

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.
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