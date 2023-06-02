Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! İhracatta yeni rekor geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "2023 yılı Mayıs ayında ihracatımız yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu, tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değeridir. İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir" dedi.Ticaret Bakanı Mehmet Muş Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı.2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat %14,4 oranında artışla 21 milyar 651 milyon dolar, ithalat %16,0 oranında artışla 34 milyar 312 milyon dolar oldu. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise, ihracat %0,2 oranında artışla 102 milyar 521 milyon dolar, ithalat %8,9 oranında artışla 158 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşti.İhracat, %14,4 oranında artarak 21 milyar 651 milyon dolar,İthalat, %16,0 oranında artarak 34 milyar 312 milyon dolar,Dış ticaret hacmi, %15,3 oranında artarak 55 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti.2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;İhracat, %0,2 oranında artarak 102 milyar 521 milyon dolar,İthalat, %8,9 oranında artarak 158 milyar 625 milyon dolar,Dış ticaret hacmi, %5,3 oranında artarak 261 milyar 146 milyon dolar olarak gerçekleşti.